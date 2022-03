البرتغالي باولو فونسيكا ينضم لقائمة المرشحين لتدريب النصر السعودي

انضم البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب شاختار دونيتسك وروما السابق، إلى المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

وكان فونسيكا واحدا من آلاف الأشخاص الذين ظلوا محتجزين في كييف، بعد هجوم الجيش الروسي.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحال الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادما من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا، رغم البداية الجيدة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي ”رودي جاليتي“ المتخصص بأخبار انتقالات المدربين، فإن هناك حالة كبيرة من الغموض حول مستقبل أنخيل روسو مع النصر.

وقال الصحفي الإيطالي عبر حسابه على موقع التدوينات ”تويتر“: ”في الأسابيع الأخيرة، النصر يجري اتصالات مع مدربين، مثل رودي جارسيا وباولو فونسيكا“.

وأضاف: ”الفريق يبحث عن اسم كبير ليعوض رحيل ميجيل انخل روسو، تطورات ممكنة لاحقًا“.

