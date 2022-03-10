نادي النصر السعودي يفاوض الفرنسي رودي غارسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادى النصر السعودي، تفاوض مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وبحسب الإعلامي القريب من إدارة النصر طارق سعد فإن رئيس النادى مسلي ال معمر قد اجتمع مع المدرب الفرنسى رودى غارسيا يوم الأحد الـ5 من مارس في دبي إذ عرض عليه مهمة تدريب الفريق.

وبحسب طارق سعد، اشترط غارسيا أنه قبل أي اتفاق، السفر للرياض لزيارة مقر النادى ومشاهدة المنشآت على الطبيعة، وهو ما وافق عليه مسلي آل معمر، الذي سينفذ طلب المدرب الفرنسى قبل نهاية الشهر الحالي.

وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفنى الحالى الأرجنتيني ميغيل روسو الذى تولى تدريب الفريق قادما من نادى بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق أخيرًا، رغم البداية الجيدة.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 44 نقطة من 23 مباراة.

وتلقى النصر خسارة كبيرة أمام الهلال برباعية نظيفة، في ديربي الرياض فى الجولة الـ23 من الدورى، كما خرج من مسابقتي كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

من هو رودي غارسيا؟

يعد غارسيا من أبرز المدربين الفرنسيين حاليّا، تأهل مع أولمبيك ليون الفرنسي إلى دور نصف نهائي بدوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.

وسبق لغارسيا البالغ من العمر 58 عامًا، تدريب عدة أندية أوروبية، مثل: سانت اتيان، وديجون، ولومان، وليل الذى حقق معه لقب الدوري الفرنسي في موسم 2009-2010.

ويُعدّ غارسيا مطلبًا لجماهير النصر السعودي.