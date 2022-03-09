على غرار أزمة إيغالو.. الشباب السعودي يرفض انضمام جون ماري لمنتخب الكاميرون

منع نادي الشباب السعودي لاعبه جون ماري مدافع الفريق الأول لكرة القدم من الانضمام إلى منتخب الكاميرون، وذلك بسبب الإصابة، لخوض المباراتين الفاصلتين للتأهل لكأس العالم أمام الجزائر.

وقال الشباب في بيان رسمي، اليوم الأربعاء: ”تلقت إدارة النادي خطابًا من الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يتضمن استدعاء المحترف جون ماري لمنتخب بلاده خلال الفترة من 20 إلى 29 مارس الحالي.

وأضاف النادي في بيانه: ”أبلغت الإدارة الاتحاد الكاميروني بالاعتذار عن انضمام اللاعب إلى معسكر منتخب بلاده، وذلك لخضوعه لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة الحالية للتعافي من إصابته مع إرفاق كافة التقارير الطبية لحالة اللاعب“.

▫️ #الشباب يعتذر عن انضمام "جون ماري" لمنتخب بلاده pic.twitter.com/CbeWq4Znh3 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) March 9, 2022

ويخوض منتخب الكاميرون مباراتين أمام الجزائر في التصفيات الأفريقية الفاصلة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022، نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن رفض الشباب انضمام جون ماري لمنتخب الكاميرون، أعاد لأذهان الجماهير قضية زميله السابق إيغالو، بعد أن رفضت الإدارة الشبابية انضمامه لمنتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية الماضية.

وبررت إدارة نادي الشباب رفضها بعدم التزام الاتحاد النيجيري بالموعد القانوني لاستدعاء إيغالو قبل البطولة بـ15 يومًا، وفقًا للوائح.

وردًا على تصرف إدارة الشباب تغيب اللاعب عن تدريبات فريقه، وأعلن رغبته في الرحيل، حال تلقيه عرضًا من الهلال، حيث قرر الانتقال إليه على الفور.