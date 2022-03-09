لجنة الانضباط ترفض شكوى الهلال ضد تاليسكا مهاجم النصر

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى إدارة نادي الهلال ضد تاليسكا لاعب النصر؛ بسبب طريقة احتفاله أمام جماهيره خلال مباراة الفريقين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط النصر، احتفل بطريقة ساخرة بهدفه الأول في ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جمع الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي حيثيات القرار، أوضحت لجنة الانضباط أنها رفضت شكوى ”الزعيم“ ضد فينسينت أبو بكر لاعب النصر بشأن ارتكاب حركة غير لائقة تجاه جمهور نادي الهلال، مؤكدة أنه لم يقم بارتكاب سلوك غير لائق.

وكانت إدارة نادي الهلال قد تقدمت يوم 25 فبراير الماضي بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد لاعبي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأشار نادي الهلال إلى أن ”الشكوى جاءت بسبب احتفالية تاليسكا أمام الجمهور ومحاولة الاستفزاز، وللحركة المشينة التي قام بها“.

وسجل البرازيلي هدفه في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى بأقدام الكاميروني فينسنت أبوبكر، حولها برأسية في الشباك.

وعقب تأكد حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال من صحة الهدف، توجه تاليسكا إلى الجمهور مشيرا بيديه بإشارة ”الخلط“ التي احتفل بها سالم الدوسري؛ جناح أيسر الزعيم، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى، رفضت لجنة الانضباط شكوى أخرى من الهلال ضد نادي النصر بشأن تنظيمه فعالية قبل مباراة الفريقين في كأس الملك، وصفها الهلال بمحاولة استفزاز جماهيره.

وأوضحت اللجنة أن هذه الاحتفالية لا تندرج تحت بند الاستفزاز.