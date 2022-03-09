حامد البلوى يطالب بمحاسبة مسؤولي لجنة الانضباط والتحقيق بسبب عقوبة إيقاف حمدالله (فيديو)

كشف حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، كواليس العقوبة التي وقعتها لجنة الانضباط والأخلاق على المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، والتي تسببت بغيابه عن مواجهة فريقه ضد الهلال، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري السعودي.

وقال ”البلوي“ في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة ”قرار إيقاف حمدالله وصَلنا ونحن في الطائرة متجهين إلى الرياض مع فريق الاتحاد استعدادا لمواجهة الهلال في الكلاسيكو، أنت أخذت القرار قبل 24 ساعة من اللقاء، لا تضع نفسك محل الشك“.

وأوضح البلوي، أنه والجهاز الطبي والإداري بنادي الاتحاد، بعد نهاية مباراة ضمك، تأخروا لأكثر من 5 دقائق في الخروج من الملعب، للاطمئنان على إصابة حمدالله والتي تعرض لها، في الشوط الثاني.

وأشار ”كيف أن منسقًا إعلاميًّا هو مَن يرفع تقريرًا عن حمدالله ويتم إيقافه من لجنة الانضباط ويقال في التقرير ”بناء على ما وصلني من المنسق الإعلامي“، أنا وحمدالله تأخرنا بعد المباراة كنا نتحدث مع الحكم أكثر من 5 دقائق بعد النهاية، وحمدالله شعر بوجود إصابة”.

وأردف البلوي “من الذي وقف وتأخر وانتظر اللاعب في الممر؟!، يجب أن تقوم لجنة الانضباط بدورها، لا تعطيني القرار قبل 24 ساعة وأنا في المطار أستعد للسفر، أنت بقرارك هذا تشكك الناس”.

وشدد “بالنسبة لي، لم أعتد بالتقرير، المراقب يكتب بناء على ما وصلني من المنسق الإعلامي، يجب أن يكون هناك تحديد لدور جميع الأطراف”.

وأكد البلوى ضرورة محاسبة لجنة الانضباط والتحقيق مع مسؤوليها وخاصة بعد إعلان اللجنة لقرار إيقاف حمدالله قبل الكلاسيكو بـ24 ساعة فقط، مستطردا “ الأيدي المرتعشة لا تصنع قرارًا، وأنا ألوم رئيس الاتحاد السعودي“.

وكانت لجنة الانضباط، أعلنت إيقاف حمدالله ولاعب فريق ضمك، الجزائري فاروق شافعي مباراة واحدة في جميع المواجهات الرسمية، بسبب الأحداث التي شهدتها مواجهة الفريقين الأخيرة.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي ضمك تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بطلب من فاروق شافعي، إذ شدد على أن حمدالله اعتدى لفظيًّا عليه في النفق المؤدي لغرفة الملاعب.

يذكر أن الهلال أكد صحوته وهزم غريمه الاتحاد المتصدر 2-1 في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الثلاثاء.

وألحق الهلال بطل آسيا الهزيمة الأولى بالاتحاد في الدوري في 2022 والثالثة هذا الموسم. إذ كانت آخر خسارة أمام الشباب في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

ويبقى الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الشباب وعشر نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

وعزز الهلال حامل اللقب موقعه في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن القمة لكن تتبقى له مباراتان.

وتواصلت انتصارات الهلال تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز وبعد فوزين كبيرين 5-صفر على الشباب الشهر الماضي و4-صفر على النصر يوم الخميس الماضي، جاء الدور على الاتحاد.