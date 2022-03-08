اتحاد الكرة السعودي يرد على تصريحات حامد البلوي حول الطائرة الخاصة

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اتهامات حامد البلوي المدير التنفيذي لفريق اتحاد جدة، بشأن عدم مساندة اتحاد القدم للفريق.

تصريحات البلوي جاءت بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال 2/1 في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلوي: ”الأيدي المرتعشة لا تصنع قرار، لحد الآن لا نعرف جدول المباريات، لم يجاملنا أي أحد وعندما لعبنا نهائي البطولة العربية لم يوفر لنا الاتحاد السعودي طائرة خاصة”.

وقام الإعلامي تركي الذيابي عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بتوجيه سؤال إلى اتحاد القدم السعودوي، عبر ”تويتر“ قائلا: ”الأستاذ حامد البلوي يؤكد في تصريحه بعد مباراة اليوم أن الاتحاد السعودي لم يوفر لفريقه طائرة خاصة في نهائي البطولة العربية عكس الأندية الثانية، ما هو تعليقكم؟“.

ورد اتحاد الكرة السعودي على هذا التساؤل وقال: ”خدمة الأندية السعودية خارجيًا محل الاهتمام الدائم، ولم يسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن وفّر طائرة خاصة لأي نادٍ مشارك في أي بطولة خارجية“.

نشكر لكم تواصلكم.

خدمة الأندية السعودية خارجيًا محل الاهتمام الدائم، ولم يسبق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن وفّر طائرة خاصة لأي نادٍ مشارك في أي بطولة خارجية. — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) March 8, 2022

يذكر أن البلوي قال إن الاتحاد يتعرض لضغوطات خطيرة، لعرقلة مسيرة الفريق، في مسابقة الدوري السعودي.

وأضاف: ”رغم هذه الضغوطات إلا أن الفريق لا يزال صامدًا، وسيحافظ على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

وتابع: ”لمصلحة الكرة السعودية، التزمت إدارة نادي الاتحاد الصمت“.

حامد البلوي لـ #مراسل_SSC | فيصل الملوقي :

بالرغم من الضغوطات ضد نادي #الاتحاد إلا أن الاتحاد صامد وسيبقى في الصدارة، و لمصلحة الكرة السعودية ادارة النادي التزمت الصمت.#الهلال_الاتحاد #قنوات_SSC pic.twitter.com/F03cLPc9OL — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 8, 2022

يذكر أن الهلال صحوته وهزم غريمه الاتحاد المتصدر 2-1 في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وألحق الهلال بطل آسيا الهزيمة الأولى بالاتحاد في الدوري في 2022 والثالثة هذا الموسم. إذ كانت آخر خسارة أمام الشباب في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

ويبقى الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الشباب وعشر نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

وعزز الهلال حامل اللقب موقعه في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن القمة لكن تتبقى له مباراتان.

وتواصلت انتصارات الهلال تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز وبعد فوزين كبيرين 5-صفر على الشباب الشهر الماضي و4-صفر على النصر يوم الخميس الماضي جاء الدور على الاتحاد.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وانتهى الشوط الأول بهذا التقدم وبنسبة استحواذ اقتربت من 70 بالمئة.

لكن نجح الاتحاد في إدراك التعادل عبر هارون كمارا بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 59.

ولم تمر سوى تسع دقائق حتى حسم النيجيري أوديون إيجالو الانتصار بتسديدة منخفضة متقنة بعد تمريرة الدوسري ليمنح الهلال فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة والخامس في خمس مباريات تحت قيادة دياز.