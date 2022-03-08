مشادة بين جماهير الهلال والاتحاد عقب مواجهة الفريقين في الدوري السعودي (فيديو)

اندلعت مشادات بسطية بين جمهوري الهلال والاتحاد، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتداول الجمهور فيديوهات عبر موقع ”تويتر“ تظهر وجود مناوشات بسيطة بين الجمهورين عقب المباراة لم ترتق إلى اشتباكات كبيرة أو أي إصابات.

🚨🚨🚨🚨🚨🎥 إشتباكات بين جماهير الفريقين خارج الملعب : #الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/Rrv3DESij0 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 8, 2022

وواصل الهلال صحوته وهزم غريمه الاتحاد المتصدر 2-1 في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وألحق الهلال بطل آسيا الهزيمة الأولى بالاتحاد في الدوري في 2022 والثالثة هذا الموسم، إذ كانت آخر خسارة أمام الشباب في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.

ويبقى الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الشباب وعشر نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

وعزز الهلال حامل اللقب موقعه في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن القمة لكن تتبقى له مباراتان.

وتواصلت انتصارات الهلال تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز وبعد فوزين كبيرين 5-صفر على الشباب الشهر الماضي و4-صفر على النصر يوم الخميس الماضي جاء الدور على الاتحاد.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وانتهى الشوط الأول بهذا التقدم وبنسبة استحواذ اقتربت من 70 بالمئة.

لكن نجح الاتحاد في إدراك التعادل عبر هارون كمارا بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 59.

ولم تمر سوى تسع دقائق حتى حسم النيجيري أوديون إيغالو الانتصار بتسديدة منخفضة متقنة بعد تمريرة الدوسري ليمنح الهلال فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة والخامس في خمس مباريات تحت قيادة دياز.

🚨🚨🚨 حامد البلوي: اللي صار اليوم كارثة تحكيمية. pic.twitter.com/pYyuKYB6XN — ITTI MANIA (@IttiMania) March 8, 2022

من جانبه، انتقد حامد البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد، حكم المباراة، قائلا، في تصريحات تلفزيونية: ”كنا نستحق التعادل على الأقل، وكأننا بدأنا المباراة مهزومين بكارثة تحكيمية وركلة الجزاء التي حسبها الحكم لا تحتسب في أي مكان“.

وأضاف: ”قدمنا مباراة كبيرة مع شقيقنا الهلال، وهو فريق كبير ولا يحتاج لمثل هذه القرارات، واستغربت من تعيين حكم من البرازيل، ويجب على الاتحاد السعودي أن يحترم الاتحاد والهلال، ولا يعين حكما بهذا الشكل، وهذه القرارات لا تساعد الدوري السعودي“.