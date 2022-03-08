ترتيب الدوري السعودي: الهلال يعطل الاتحاد ويخطف فوزًا غاليًا

خطف نادي الهلال السعودي فوزًا غاليًا من مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المؤجلة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، من الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على اللاعب حمدان الشمراني، وسط اعتراضات لاعبي الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة إلى المباراة مرة أخرى، ولكنه فشل بهز شباك الضيوف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

ومع الضغط في الشوط الثاني تعادل الاتحاد بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة 59 بتسديدة قريبة المدى.

ولم تمر سوى 9 دقائق حتى حسم النيجيري أوديون إيجالو الانتصار بتسديدة منخفضة متقنة بعد تمريرة الدوسري ليمنح الهلال فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة، والخامس في 5 مباريات تحت قيادة دياز.

بتمريرة ساحرة من روما .. كامارا يُسجل هدف التعادل لصالح #الاتحاد في مرمى #الهلال من أول تسديدة بين الثلاث خشباتpic.twitter.com/MIKqLHHN1J#الهلال_الاتحاد #الكلاسيكو — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 8, 2022

وألحق الهلال بطل آسيا الهزيمة الأولى بالاتحاد في الدوري في 2022 والثالثة هذا الموسم. إذ كانت آخر خسارة أمام الشباب، في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي.

وتواصلت انتصارات الهلال تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز وبعد فوزين كبيرين 5-صفر على الشباب، الشهر الماضي، و4-صفر على النصر، يوم الخميس الماضي، جاء الدور على الاتحاد.

وارتفع رصيد الهلال بهذا الفوز إلى 43 نقطة في المركز الرابع، مع وجود مباراتين مؤجلتين.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط أمام الشباب، و 10 نقاط أمام النصر صاحب المركز الثالث.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: