خبير تحكيمي: ركلة جزاء الهلال أمام الاتحاد غير صحيحة (فيديو)

أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها الهلال أمام الاتحاد خلال مباراة مؤجلة بين الفريقين اليوم في الدوري السعودي غير صحيحة إطلاقا.

وقال المرداسي في تحليله لركلة الجزاء على شبكة (SSC) الناقل الرسمي للدوري السعودي التي تحصل عليها الهلال بعد لمسة يد احتسبت ضد حمدان الشمراني، إن قرار الحكم البرازيلي رفائيل كلاوس غير صحيح.

وأوضح: حمدان الشمراني كان ينوي لعب الكرة برأسه، ولكنها الكرة أولًا بركبته أو فخذه“.

وأضاف: ”اليد اليسرى كانت في وضع طبيعي للاعب أراد لعب الكرة بالرأس ولم تكبر جسمه بصورة غير طبيعية“.

وتابع: ”اليد اليمين لم تكن في وضع طبيعي واللمسة غير متعمدة وبالتالي ركلة الجزاء غير صحيحة ”.

وخطف نادي الهلال السعودي فوزًا غاليًا من مضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة المؤجلة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، من الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم سالم الدوسري للهلال في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعد لمسة يد على اللاعب حمدان الشمراني، وسط اعتراضات لاعبي الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة إلى المباراة مرة أخرى، ولكنه فشل في هز باك الضيوف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

ومع الضغط في الشوط الثاني تعادل الاتحاد بهدف سجله هارون كمارا في الدقيقة 59 .

ولم يهنأ الاتحاد طويلا حيث نجح المهاجم النيجيري أوديون ايجالو في خطف هدف الفوز للهلال في الدقيقة 68 .

وارتفع رصيد الهلال بهذا الفوز إلى 43 نقطة في المركز الرابع، مع وجود مباراتين مؤجلتين.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام الشباب وعشر نقاط أمام النصر صاحب المركز الثالث.