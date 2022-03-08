مباراة الهلال والاتحاد: جماهير "العميد" تقابل تحية سعود عبدالحميد بصافرات الاستهجان (فيديو) (فيديو)

أطلق جمهور نادي الاتحاد السعودي صافرات الاستهجان ضد سعود عبدالحميد لاعب الهلال قبيل انطلاق مباراة الفريقين في القمة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال تدريبات الإحماء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض تم ذكر اسم سعود عبدالحميد في قائمة اللاعبين، لتطلق جماهير الاتحاد صافرة الاستهجان ضده.

وردت جماهير الاتحاد بصافرات الاستهجان ضد عبدالحميد لاعبها السابق، إذ كانت ترفض رحيله إلى الهلال في ظل المنافسة على لقب الدوري.

🚨 ردة فعل جمهور الاتحاد بعد ترديد اسم سعود عبدالحميد pic.twitter.com/to4OBKZy2Z — سهم ★ (@1SMi_) March 8, 2022

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة بعدما حقق 17 انتصارا وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

وسجل الاتحاد 48 هدفا واستقبل 18 هدفا وهو صاحب الدفاع والهجوم الأقوى في الدوري السعودي حتى الآن.

ويحتل الهلال حامل اللقب المركز الرابع برصيد 40 نقطة ولكن يتبقى له لقاءان مؤجلان ضد الفيحاء والاتفاق.

وسجل الهلال 11 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى خسارتين، وأحرز الفريق 40 هدفا واستقبل 20 هدفا.

وفاز الاتحاد في آخر لقاء ضد الهلال بنتيجة 2-0 يوم الـ9 من أبريل الماضي في بطولة الدوري السعودي بالموسم المنقضي.

🚨🚨🚨صافرات استهجان من جماهير الاتحاد للاعب سعود عبدالحميد بعد ذهابه لتحيتهم.

pic.twitter.com/zpWuBrfpbk — بيت الهلال (@baytAlhilal) March 8, 2022

أفكار دياز

يدخل الهلال مباراة الاتحاد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة منذ عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويسعى الهلال لتقليص فارق النقاط مع الاتحاد صاحب الصدارة، خاصة أن الفريق يأمل في حصد الفوز باللقاءين المؤجلين ليصبح الفارق مع الاتحاد نقطتين فقط.

كما يسعى الاتحاد أيضا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز صدارته وعدم السقوط في فخ الهلال.

ويعول المدرب الروماني كوزمين كونترا على خبرات بعض نجومه المميزين من أجل تحقيق الفوز على الهلال أو التعادل على أقل تقدير.