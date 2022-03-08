رياضة

مباراة الهلال والاتحاد: جماهير "العميد" تقابل تحية سعود عبدالحميد بصافرات الاستهجان (فيديو) (فيديو)
تاريخ النشر: 08 مارس 2022 17:30 GMT
تاريخ التحديث: 08 مارس 2022 18:55 GMT

مباراة الهلال والاتحاد: جماهير "العميد" تقابل تحية سعود عبدالحميد بصافرات الاستهجان (فيديو) (فيديو)

ردت جماهير الاتحاد بصافرات الاستهجان ضد عبدالحميد لاعبها السابق

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أطلق جمهور نادي الاتحاد السعودي صافرات الاستهجان ضد سعود عبدالحميد لاعب الهلال قبيل انطلاق مباراة الفريقين في القمة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال تدريبات الإحماء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض تم ذكر اسم سعود عبدالحميد في قائمة اللاعبين، لتطلق جماهير الاتحاد صافرة الاستهجان ضده.

وردت جماهير الاتحاد بصافرات الاستهجان ضد عبدالحميد لاعبها السابق، إذ كانت ترفض رحيله إلى الهلال في ظل المنافسة على لقب الدوري.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة بعدما حقق 17 انتصارا وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمتين.

وسجل الاتحاد 48 هدفا واستقبل 18 هدفا وهو صاحب الدفاع والهجوم الأقوى في الدوري السعودي حتى الآن.

ويحتل الهلال حامل اللقب المركز الرابع برصيد 40 نقطة ولكن يتبقى له لقاءان مؤجلان ضد الفيحاء والاتفاق.

وسجل الهلال 11 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى خسارتين، وأحرز الفريق 40 هدفا واستقبل 20 هدفا.

وفاز الاتحاد في آخر لقاء ضد الهلال بنتيجة 2-0 يوم الـ9 من أبريل الماضي في بطولة الدوري السعودي بالموسم المنقضي.

أفكار دياز

يدخل الهلال مباراة الاتحاد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة منذ عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويسعى الهلال لتقليص فارق النقاط مع الاتحاد صاحب الصدارة، خاصة أن الفريق يأمل في حصد الفوز باللقاءين المؤجلين ليصبح الفارق مع الاتحاد نقطتين فقط.
كما يسعى الاتحاد أيضا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز صدارته وعدم السقوط في فخ الهلال.

ويعول المدرب الروماني كوزمين كونترا على خبرات بعض نجومه المميزين من أجل تحقيق الفوز على الهلال أو التعادل على أقل تقدير.

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