التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي

تشهد منافسات الدوري السعودي مواجهة من العيار الثقيل اليوم الثلاثاء باللقاء الذي يجمع بين الهلال والاتحاد في القمة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري.

وتستعرض ( إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال ضد الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في الدوري السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة مساء اليوم الثلاثاء.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي عبر تقنية HD وبصوت المعلق محمد الخامسي عبر تقنية SD.

ترتيب الفريقين

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد ٥٤ نقطة بعدما حقق ١٧ انتصارا وتعادل ٣ مرات وتلقى هزيمتين.

وسجل الاتحاد ٤٨ هدفا واستقبل ١٨ هدفا وهو صاحب الدفاع والهجوم الأقوى بالدوري السعودي حتى الآن.

ويحتل الهلال حامل اللقب المركز الرابع برصيد ٤٠ نقطة ولكن يتبقى له لقاءان مؤجلان ضد الفيحاء والاتفاق.

وسجل الهلال ١١ فوزا وتعادل ٧ مرات وتلقى خسارتين ؛ وأحرز الفريق ٤٠ هدفا واستقبل ٢٠ هدفا.

وفاز الاتحاد في آخر لقاء ضد الهلال بنتيجة ٢-٠ يوم الـ٩ من أبريل الماضي في بطولة الدوري السعودي بالموسم المنقضي.

أفكار دياز

يدخل الهلال مباراة الاتحاد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة منذ عودة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ويسعى الهلال لتقليص فارق النقاط مع الاتحاد صاحب الصدارة وخاصة أن الفريق يأمل حصد الفوز في اللقاءين المؤجلين ليصبح الفارق مع الاتحاد نقطتين فقط.

ويغيب الثلاثي محمد البريك وناصر الدوسري وعبد الله عطيف بسبب الإصابة بينما يعتمد دياز على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي وجانغ هيون سو وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط جوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج ويمينا ماتيوس بيريرا ويسارا سالم الدوسري بينما يقود الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق لـ(إرم نيوز) إن المواجهة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين رغم تطور الهلال في اللقاءات الأخيرة.

وأوضح أن الهلال يضم عناصر مميزة هجومية ولكن مواجهة الاتحاد المتصدر ستكون نقطة مهمة في حسابات الهلال بالدوري.

وأشار إلى أن صراع الأطراف سيلعب دورا كبيرا في لقاء الفريقين خاصة أن سالم الدوسري وبيريرا لديهما المهارات الفردية والحال ذاتها للثنائي فهد المولد ورومارينهو.

خطط كوزمين

يسعى الاتحاد أيضا للخروج بنتيجة إيجابية تعزز صدارته وعدم السقوط في فخ الهلال.

ويعول المدرب الروماني كوزمين كونترا على خبرات بعض نجومه المميزين من أجل تحقيق الفوز على الهلال أو التعادل على أقل تقدير.

ويعاني الاتحاد غيابات مؤثرة على رأسها الهداف عبد الرزاق حمد الله وأحمد حجازي؛ ويعتمد كوزمين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى مارسيلو جروهي وأمامه رباعي خط الدفاع زياد الصحفي وعبد الله الحافظ وحمدان الشمراني ومهند الشنقيطي.

ويقود خط الوسط فيليبي وبجواره برونو هنريكي ويمينا فهد المولد ويسارا رومارينهو وفي صناعة اللعب عبد العزيز البيشي وفي الهجوم هارون كمارا.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ(إرم نيوز) إن مواجهة الهلال ضد الاتحاد بمثابة كلاسيكو الكرة السعودية وبالتالي هي خارج أي حسابات أو توقعات .

وأوضح أن الهلال يبدو في حالة فنية جيدة كما أن الغيابات ستؤثر على الاتحاد إلا أن المواجهة داخل الملعب يحسمها تركيز وإصرار اللاعبين والتعامل الدفاعي.