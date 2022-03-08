عبدالعزيز المريسل: إذا فاز الاتحاد على الهلال الليلة أحلق شاربي صوتا وصورة

تعهد الإعلامي السعودي المنتمي لنادي النصر، عبدالعزيز المريسل، بحلق شاربه ”صوتا وصورة“ إذا حقق نادي الاتحاد الفوز اليوم على الهلال، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنتظر الجماهير السعودية والعربية اليوم الثلاثاء، كلاسيكو الكرة السعودية، بين متصدر المسابقة الاتحاد وحامل اللقب الهلال، الذي يقدم أفضل مستوياته مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

كان المريسل غرد قبل ديربي الرياض بين الهلال والنصر ”قراءة خاصة بي، مباراة النصر والهلال ستحدد بطل الدوري، يفوز الهلال، الهلال بطل الدوري، يفوز النصر، الاتحاد بطل الدوري، خاصة أن الاتحاد لديه مباراتان مع الهلال اللي بيفقد المنافسة على الدوري وبيركز على بطولة آسيا وكأس الملك، وممكن يكمل الدوري بالرديف خاصة أن الثاني مثل العاشر“.

#الهلال بيأكل #الاتحاد اكل 🥴

اجل رابع العالم ما يهزم لا المتصدر و الوصيف و الثالث 🙃

مجانين انتم 😵‍💫

راااااابع العالم

تفهمون وشلون رااااابع العالم

عشان كذا اذا فاز #الاتحاد على #الهلال الليلة أحلق شنبي صوت و صورة

قال الاتحاد يفوز قال 😤

حبيبي الهلال بطل الدوري#الهلال_الاتحاد

. https://t.co/FZHqjdWL3W — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 8, 2022

وحقق الهلال الفوز في ديربي الرياض بأربعة أهداف دون رد.

وتحدث المريسل عن مباراة كلاسيكو اليوم ”الهلال بيأكل الاتحاد أكل، أجل رابع العالم ما يهزم لا المتصدر والوصيف والثالث، مجانين أنتم، رابع العالم، تفهمون وشلون رابع العالم، عشان كذا إذا فاز الاتحاد على الهلال الليلة أحلق شاربي صوتا وصورة، قال الاتحاد يفوز قال!! حبيبي الهلال بطل الدوري“.

وتقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلق فهد العتيبي عبر تقنية HD وبصوت المعلق محمد الخامسي عبر تقنية SD.

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد ٥٤ نقطة بعدما حقق ١٧ انتصارا وتعادل ٣ مرات وتلقى هزيمتين.

وسجل الاتحاد ٤٨ هدفا واستقبل ١٨ هدفا وهو صاحب الدفاع والهجوم الأقوى بالدوري السعودي حتى الآن.

ويحتل الهلال حامل اللقب المركز الرابع برصيد ٤٠ نقطة، ولكن يتبقى له لقاءان مؤجلان ضد الفيحاء والاتفاق.

وسجل الهلال ١١ فوزا وتعادل ٧ مرات وتلقى خسارتين، وأحرز الفريق ٤٠ هدفا واستقبل ٢٠ هدفا.

وفاز الاتحاد في آخر لقاء ضد الهلال بنتيجة ٢-٠ يوم الـ٩ من أبريل الماضي في بطولة الدوري السعودي بالموسم المنقضي.