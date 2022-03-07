رياضة

تقرير: الأمير الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي
تاريخ النشر: 07 مارس 2022 20:15 GMT
تاريخ التحديث: 07 مارس 2022 21:35 GMT

تقرير: الأمير الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي

الأمير الوليد بن طلال أغنى من رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي مالك تشيلسي حيث تقدر ثروة الأمير السعودي بـ39،8 مليار جنيه إسترليني مقابل 13،6 مليار جنيه إسترليني لمالك تشيلسي.

+A -A
المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الإثنين، أن الأمير السعودي الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي من المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أعلن أنه يريد بيع الفريق الإنجليزي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، والمخاوف من وضعه على لائحة العقوبات ضد الشخصيات الروسية السياسية والاقتصادية.

وبحسب مصادر موقع ”opera.news“، فإن الأمير الوليد بن طلال كان يأمل في شراء ناد إنجليزي وجاءت الفرصة بقرار رومان إبراموفيتش بيع نادي تشيلسي، الذي قد يكون النادي المثالي للأمير السعودي للاستثمار في كرة القدم.

وذكر الموقع أن المالك الروسي توصل بالفعل بعرض من الأمير السعودي الوليد بن طلال أحد الشخصيات المهتمة بشراء تشيلسي.

كما أكد الموقع أن الأمير الوليد بن طلال أغنى من رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي مالك تشيلسي، حيث تقدر ثروة الأمير السعودي بـ39،8 مليار جنيه إسترليني، مقابل 13،6 مليار جنيه إسترليني لمالك تشيلسي.

وتأخرت صفقة بيع تشيلسي بسبب المطالب المالية لرومان أبراموفيتش الذي يطالب بمبلغ لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني، كما تنازل عن تحصيل ديون النادي التي تبلغ 1،5 مليار جنيه إسترليني.

وتضغط عدة جهات على الملياردير الروسي لبيع النادي، ويطالبه البعض بتقليص مطالبه المالية لحوالي ملياري جنيه إسترليني للإسراع ببيع النادي في أقرب وقت.

وذكرت تقارير إعلامية أن رجال أعمال وشركات مهتمة بشراء تشيلسي، لكن المبلغ المطلوب من المالك الروسي يبقى عائقا أمام إتمام الصفقة.

وأعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أيام، اتخاذه قرارًا ببيع نادي تشيلسي، وتعهد بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان: ”كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي“.

وأضاف: ”في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين، وكذلك رعاة النادي وشركائه“.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن رومان أبراموفيتش كلف شركة أمريكية ”Raine Group“ ببيع النادي، وقد طالبت بتلقي عروض لشراء تشيلسي بداية من اليوم الخميس، لكن الملياردير الروسي مستعد للانتظار لفترة أطول.

يشار إلى أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد 53 نقطة من 26 مباراة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play