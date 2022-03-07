تقرير: الأمير الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الإثنين، أن الأمير السعودي الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي من المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي أعلن أنه يريد بيع الفريق الإنجليزي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، والمخاوف من وضعه على لائحة العقوبات ضد الشخصيات الروسية السياسية والاقتصادية.

وبحسب مصادر موقع ”opera.news“، فإن الأمير الوليد بن طلال كان يأمل في شراء ناد إنجليزي وجاءت الفرصة بقرار رومان إبراموفيتش بيع نادي تشيلسي، الذي قد يكون النادي المثالي للأمير السعودي للاستثمار في كرة القدم.

هل سيتأثر مستقبل توماس توخيل مع تشيلسي بملكية النادي https://t.co/rTGFLhHRDL pic.twitter.com/wgfSH001nR — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وذكر الموقع أن المالك الروسي توصل بالفعل بعرض من الأمير السعودي الوليد بن طلال أحد الشخصيات المهتمة بشراء تشيلسي.

كما أكد الموقع أن الأمير الوليد بن طلال أغنى من رومان أبراموفيتش الملياردير الروسي مالك تشيلسي، حيث تقدر ثروة الأمير السعودي بـ39،8 مليار جنيه إسترليني، مقابل 13،6 مليار جنيه إسترليني لمالك تشيلسي.

وتأخرت صفقة بيع تشيلسي بسبب المطالب المالية لرومان أبراموفيتش الذي يطالب بمبلغ لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني، كما تنازل عن تحصيل ديون النادي التي تبلغ 1،5 مليار جنيه إسترليني.

وتضغط عدة جهات على الملياردير الروسي لبيع النادي، ويطالبه البعض بتقليص مطالبه المالية لحوالي ملياري جنيه إسترليني للإسراع ببيع النادي في أقرب وقت.

راتكليف غير مهتم بشراء تشيلسي https://t.co/SqeXK99veB pic.twitter.com/yHPFNvDugs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وذكرت تقارير إعلامية أن رجال أعمال وشركات مهتمة بشراء تشيلسي، لكن المبلغ المطلوب من المالك الروسي يبقى عائقا أمام إتمام الصفقة.

وأعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، قبل أيام، اتخاذه قرارًا ببيع نادي تشيلسي، وتعهد بالتبرع بأموال البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان: ”كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي“.

وأضاف: ”في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين، وكذلك رعاة النادي وشركائه“.

رومان أبراموفيتش يكلف شركة أمريكية لبيع تشيلسي.. وتوخيل لا يخشى التغيير https://t.co/PGJAkX9aB7 pic.twitter.com/bwRNN1Idfp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

وبحسب صحيفة ”ذا صن“، فإن رومان أبراموفيتش كلف شركة أمريكية ”Raine Group“ ببيع النادي، وقد طالبت بتلقي عروض لشراء تشيلسي بداية من اليوم الخميس، لكن الملياردير الروسي مستعد للانتظار لفترة أطول.

يشار إلى أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد 53 نقطة من 26 مباراة.