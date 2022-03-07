تقرير: راتب تاليسكا يعرقل عودته إلى بشكتاش

قالت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الإثنين، إن راتب المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي يعرقل عودته إلى بشكتاش التركي.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، إن بشكتاش يتابع باهتمام وضع تاليسكا، لكن راتب اللاعب المرتفع – في الوقت الحالي- يعتبر باهظًا بالنسبة للنادي التركي.

وأوضح غاليتي أن تاليسكا، البالغ من العمر 28 عاما، يكسب 5 ملايين يورو سنويًا، ولديه عقد مع النصر حتى يونيو 2024.

وأبدت من قبل أندية تركية أخرى رغبتها الكبيرة في التعاقد مع تاليسكا مثل: غالطة سراي وفنربخشة، بعد المسيرة الرائعة التي قدمها مع بشكتاش بين عامي 2016 و2018.

وقدم أندرسون تاليسكا في موسم 2016/2017 أداء مميزا سجل فيه 13 هدفا، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري التركي.

وانضم تاليسكا لنادي النصر في الصيف الماضي 2021 قادما من جوانجزو إيفرجراند، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب 11.5 مليون يورو، بحسب موقع ”Transfermarkt“.

وليد الفراج: والله لا أكره النصر أو أي ناد.. لكن الحقيقة توجع (فيديو) https://t.co/igalFUBv8D pic.twitter.com/3wMCToYKbk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وظل تاليسكا محافظا على مستواه مع فريق النصر السعودي، حيث خاض مع العالمي 21 مباراة في الدوري سجل فيها 14 هدفا.

ويوم أمس الأحد، قالت الصحفية التركية كينسيل كيميكسيز إن العلاقة بين المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا والنصر السعودي على وشك الانتهاء.

وقالت كينسيل كيميكسيز عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إن العلاقة بين تاليسكا والنصر على وشك الانهيار التام، إن فسخ العقد بين الطرفين بات وشيكا.

ويعيش النصر وضعا معقدا، فرغم عودته إلى سلسلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري السعودي، إلا أن خسارتيه أمام منافسه التقليدي الهلال في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين أعادت التوتر إلى العالمي.

نادي النصر السعودي يستهدف الأردني موسى التعمري https://t.co/KoPXOZgiZ0 pic.twitter.com/vBrMy4gAh3 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 5, 2022

وقلب الهلال تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في فبراير الماضي، ويوم الخميس الماضي اكتسح الهلال منافسه النصر 4/0 في الدوري السعودي للمحترفين، وكلا المباراتين كانتا على ملعب مرسول بارك معقل النصر.

النصر يريد موسى التعمري

وكان موقع ”kerkidanet“ القبرصي قد أشار إلى أن النصر يستهدف التعاقد مع الأردني موسى التعمري جناح آود هيفرلي لوفين البلجيكي الحالي، وآبويل نيقوسيا القبرصي السابق.

وقال الموقع إن اسم نجم أبويل السابق يثير اهتمام النصر، لكن دون أن يتحول الأمر إلى صفقة الرسمية بتقديم عرض لناديه البلجيكي.