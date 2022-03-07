بعد أحداث مباراة الاتحاد وضمك.. إيقاف عبدالرزاق حمدالله وفاروق شافعي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إيقاف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد مباراة واحدة؛ لارتكابه سلوكا غير رياضي تجاه لاعب ضمك.

كما قررت اللجنة أيضا إيقاف فاروق شافعي لاعب نادي ضمك‬⁩ مباراة واحدة؛ وإلزامه بدفع غرامة مالية تبلغ 10.000 ريال، لارتكابه سلوكا غير رياضي تجاه لاعب ⁧‫الاتحاد‬⁩، بعد أحداث مباراة الاتحاد وضمك في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

فاروق شافعي قائد نادي ضمك يتهم عبدالرزاق حمدالله بالاعتداء "اللفظي" عليه https://t.co/jyGa1b75RU pic.twitter.com/2SPn6hyqzW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وكان فاروق شافعي قائد ضمك قد تقدم بشكوى رسمية ضد عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، يتهم فيها اللاعب المغربي بالتلفظ عليه فور نهاية مباراة الفريقين.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرا قالت فيه إن نادي ضمك رفع شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب من اللاعب.

ووفقا للصحيفة، فإن فاروق شافعي يزعم في روايته أن حمدالله اعتدى عليه لفظيا خلال النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

واستشهد شافعي بمراقب المباراة، مؤكدا في شكواه أن المراقب كان على مقربة من الواقعة على حد وصفه.



واندلعت اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد وضمك قبيل نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي على ملعب الجوهرة.

وترتَّب على هذه الاشتباكات الخلاف بين شافعي وحمدالله الذي سقط بعد الخط الجانبي للملعب وأمسك الكرة بيديه، فيما حاول قائد ضمك سحبها منه لاستئناف اللعب.

كما أكد صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السعودي ما جاء في شكوى شافعي.

وقال أبو نخاع إن حمدالله تلفظ بألفاظ خادشة للحياء على فاروق شافعي.

وسجل الاتحاد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-1 على ضمك، يوم الخميس الماضي، ليقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب منذ 2009.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة الـ 75 ليسجل فهد المولد بتسديدة من زاوية ضيقة.

وضاعف عبدالرحمن عبود النتيجة بعد أربع دقائق من متابعة لتمريرة رومارينيو العرضية.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 جولة خاضها الفريق الجداوي.

يُذكر أن حمدالله انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده من جانب النصر بأسباب قانونية تحفظ النادي على ذكرها وأكد أنها تحفظ حقوقه المالية والقانونية، وقد تألق المغربي مع فريقه الجديد خاصة في المباريات الأخيرة؛ مما قاده للفوز بأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير الماضي.