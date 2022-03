تقرير: الاتحاد والهلال يتنافسان على ضم دييغو ريباس نجم فلامنغو البرازيلي

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي الاتحاد السعودي لضم دييغو ريباس، لاعب فلامنغو البرازيلي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكره الصحفي التركي إكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فإن ”ناديي الاتحاد والهلال يراقبان وضع دييغو ريباس، لضمه في الميركاتو المقبل“.

ويخوض دييغو، البالغ من العمر 37 عاما، موسمه الثاني مع فلامنغو، وينتهي عقده في ديسمبر من العام الجاري.

👀Al-Ittihad and Al-Hilal are closely monitoring the situation of Diego Ribas. #CRF #VamosFlamengo https://t.co/9JXyArQCRw pic.twitter.com/MHs4tTvkb3

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 7, 2022