تقرير: الاتحاد والهلال يتنافسان على ضم دييغو ريباس نجم فلامنغو البرازيلي

كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي الاتحاد السعودي لضم دييغو ريباس، لاعب فلامنغو البرازيلي، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكره الصحفي التركي إكرم كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، فإن ”ناديي الاتحاد والهلال يراقبان وضع دييغو ريباس، لضمه في الميركاتو المقبل“.

ويخوض دييغو، البالغ من العمر 37 عاما، موسمه الثاني مع فلامنغو، وينتهي عقده في ديسمبر من العام الجاري.

ويملك دييغو تجربة حافلة بدأت في البرازيل مع نادي سانتوس العام 2002، قبل أن يستهل تجربته الأوروبية في صفوف بورتو البرتغالي (2004-2006) ثم انتقل إلى فيردر بريمن الألماني (2006-2009)، ولعب في إيطاليا مع يوفنتوس (2009-2010)، ثم فولفسبورغ (2010-2014) تخللتها فترة إعارة إلى أتلتيكو مدريد (2011-2012) ثم انتقل إلى فريق العاصمة الإسبانية لموسم واحد 2014، وبعده فريق فنربخشة التركي (2014-2016)، قبل أن يعود إلى البرازيل ليلعب في فريقه الحالي فلامنغو منذ العام 2016، حيث خاض في صفوفه 258 مباراة، سجل خلالها 43 هدفا.

ومثل دييغو منتخب البرازيل في 34 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وفاز معه ببطولة كوبا أمريكا مرتين عامي 2004 و2007، وكان آخر ظهور له بقميص السامبا العام 2017.

وينتظر عشاق الكرة السعودية المباراة التي ستجمع فريقي الهلال والاتحاد، في قمة مباريات الدوري السعودي، مساء غد الثلاثاء، في كلاسيكو مؤجل من الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري السعودي، في استاد الملك فيصل بن فهد.

الاتحاد، متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، وفي حال فوزه بالكلاسيكو سيقربه خطوة من اللقب الغائب منذ سنوات.

على الجانب الآخر، يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، لكنه متأخر بمباراتين عن العميد، وما زالت فرصته في الحفاظ على اللقب قائمة، لكن عليه أوّلا تخطي ”العميد“.