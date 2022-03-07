نقاد يوضحون الفارق بين حالتي إيقاف تاليسكا نجم النصر وعبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف عبدالرحمن العبود، لاعب الاتحاد، مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي لحصوله على بطاقة حمراء في مواجهة ضمك الماضية، بسبب قيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس.

ويغيب بذلك العبود عن مواجهة الاتحاد ضد الهلال، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العبود طرِد في مباراة ضمك، بعد أن تدخل في احتكاك وشجار مع اللاعب مازن أبو شرارة لاعب ضمك، إذ تمّ طرد اللاعبين من المباراة ليتأكد غياب العبود عن لقاء الهلال بعد أن طُرد بشكل مباشر.

ولكن بعض المتابعين أبدوا اندهاشهم من إيقاف نجم الاتحاد مباراتين، في حين تم إيقاف البرازيلي تاليسكا، نجم نادي النصر، مباراة واحدة فقط بعد طرده في مباراة الاتحاد.

وقال الناقد الرياضي طارق النوفل، في تصريحات تلفزيونية ”ثمّة اختلاف كبير بين المخالفتين.. وبعيدا عن الأمور القانونية، العبود كان خطؤه كبيرا، وممكن أن يحرم فريقه من الفوز بالدوري بسبب هذه الإيقافات.. وفريقه لا يحتمل ذلك“.

الفرق بين حالة إيقاف تاليسكا وعبدالرحمن العبود ..!

طارق النوفل : الحالة مختلفة تماما .. العبود كان خطأه كبير وممكن يحرم فريقه من الفوز بالدوري . اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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بينما أشار الناقد محمد الشيخ ”الحالة مختلفة تماما.. ولا اجتهاد في حضور النص، العبود حالته تعتبر سلوكا مشينا فبعد البطاقة الحمراء تتدخل لجنة الانضباط في عقوبة إضافية ربما، أما حالة تاليسكا فتعتبر لعبة عنيفة داخل المستطيل الأخضر في أثناء اللعب وهنا الفرق واضح تماما وفق منصوص اللائحة“.

الفرق بين حالة إيقاف تاليسكا وعبدالرحمن العبود ..!

محمد الشيخ : الحالة مختلفة تماما .. العبود حالته تعتبر سلوك مشين .. أما حالة تاليسكا تعتبر لعبة عنيفة . اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/Dm3xVAX6zP — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 6, 2022

كما أشار ماجد الفهمي ”حالة تاليسكا في أثناء اللاعب، ولكن في حالة العبود كانت الكرة متوقفة وأطاح باللاعب ولم تتواجد الكرة“.

الفرق بين حالة إيقاف تاليسكا وعبدالرحمن العبود ..!

ماجد الفهمي : الحالتين تختلف تماما .. حالة تاليسكا بوجود الكرة أما حالة العبود لم تتواجد الكرة . اشترك الآن وتابع على ⁦#ShahidVIP⁩

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⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/umFOskSH6O — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 6, 2022

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة، ويتواجد الهلال بالمركز الرابع في الترتيب وفي جعبته 40 نقطة.