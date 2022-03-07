قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد.. ماذا يحتاج "العميد" لاقتناص لقب الدوري السعودي؟

ينتظر عشاق الكرة السعوديون بشكل خاص، والعرب بشكل عام، المباراة التي ستجمع بين فريقي الهلال والاتحاد، في قمة مباريات الدوري السعودي، مساء غد الثلاثاء، في كلاسيكو مؤجل من الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري السعودي، في استاد الملك فيصل بن فهد.

الاتحاد، متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، وفي حال فوزه بالكلاسيكو سيقربه خطوة من اللقب الغائب منذ سنوات.

على الجانب الآخر، يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 40 نقطة، لكنه متأخر بمباراتين عن العميد، وما زالت فرصته في الحفاظ على اللقب قائمة، لكن عليه أوّلا تخطي ”العميد“.

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الهلال والاتحاد في الدوري الأقوى 💪#الكلاسيكو#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/ehgbUkdOoQ — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 6, 2022

وبدأت جماهير ”النمور“ في حساب النقاط التي سيحصدها فريقها في المواجهات المقبلة للتتويج باللقب الغائب منذ 11 عاما.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”عكاظ“، فإن نادي الاتحاد يحتاج إلى 12 نقطة من أصل 8 جولات بشرط تعثر الهلال بخسارة أو تعادل في المواجهة التي تجمع بين الفريقين ليحصد ”العميد“ لقب البطولة، أما ”الزعيم“ فيحتاج إلى خسارة الاتحاد في 4 جولات من أصل 8، وفوزه في الجولات المتبقية، أما الشباب فهو بحاجة إلى الانتصار في الجولات المقبلة له بشرط خسارة الاتحاد في 4 جولات على الأقل.

وانتصر نادي الاتحاد في 17 مباراة، مع التعادل 3 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة في مواجهتين، وينتظر ”النمور“ في مبارياته الـ8 المتبقية، كلًّا من: الهلال (مباراتين)، والشباب، والحزم، والفتح، والطائي، والاتفاق، والباطن.

ووفقا لتقرير ”عكاظ“، فإنه ”حسابيًّا فوز الاتحاد في جميع مبارياته المتبقية، يعني الحصول على اللقب، بينما الفوز في 4 جولات مع التعادل في مناسبة وحيدة، يضمن له اللقب أيضًا، لكن الخسارة في 4 جولات تدخله في حسابات معقدة“.

ويحتاج ”العميد“ للحصول على اللقب، لـ 12 من أصل 24 نقطة، حتى يتسنى له حصد اللقب رسميًّا، دون انتظار منافسيه.

فرص تتويج الهلال

أما الهلال فيأتي في المركز الرابع بجدول الترتيب، بـ40 نقطة من 20 مباراة، إذ انتصر في11 مواجهة، مع التعادل 7 مرات، فيما سقط في فخ الهزيمة في مواجهتين.

ويلتقي الهلال في مبارياته الـ10 المتبقية، كلًّا من: الاتحاد (مرتين)، والرائد، والأهلي، والفيحاء، والاتفاق، وضمك، وأبها، والفتح، والفيصلي.

وحسابيًّا، يحتاج ”الزعيم“ إلى الفوز في كل جولاته، بشرط أن يخسر الاتحاد 3 مباريات من أجل الحصول على اللقب بصفة رسمية.

هدددددف! ⚽

الشباب يسجل الهدف الرابع عن طريق "بانيغا" 🤩🔥.

#الشباب_الباطن pic.twitter.com/J4pEQLOUd8 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 5, 2022

فرص تتويج الشباب

أما جمهور ”الليوث“ فما زال يأمل في تعثر منافسيه المباشرين لاقتناص اللقب، إذ يمتلك الفريق 46 نقطة من 23 مواجهة، إذ كان حقق الفوز 13 مرة، مع التعادل في 7 مناسبات، والهزيمة في 3.

ويخوض الشباب مبارياته الـ7 الأخيرة، ضد كلّ من: الاتحاد، والطائي، والنصر، والفيصلي، والرائد، والتعاون، والأهلي.

وحسابيًّا من أجل التتويج باللقب، يحتاج الشباب إلى الفوز في جميع الجولات، وتعثر الاتحاد في 4 مباريات بخسارتين وتعادلين، بجانب خسارة الهلال 6 نقاط، أي التعادل والخسارة على أدنى تقدير.