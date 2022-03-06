فاروق شافعي قائد نادي ضمك يتهم عبدالرزاق حمدالله بالاعتداء "اللفظي" عليه

تقدم فاروق شافعي قائد نادي ضمك بشكوى رسمية ضد عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي، يتهم فيها الأخير بالتلفظ عليه فور نهاية مباراة الفريقين يوم الخميس الماضي في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للحترفين.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن نادي ضمك رفع شكوى رسمية مساء الأحد إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بطلب من الاعب.

وحسب الصحيفة، فإن فاروق شافعي يزعم في روايته أن حمدالله اعتدى عليه لفظيا خلال النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة.

واستشهد شافعي بمراقب المباراة، مؤكدًا في شكواه أن المراقب كان على مقربة من الواقعة على حد وصفه.

واندلعت اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد وضمك قبيل نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي على ملعب الجوهرة.

وترتبت على هذه الاشتباكات الخلاف بين شافعي وحمدالله الذي سقط بعد الخط الجانبي للمعلب وأمسك الكرة بيديه، فيما حاول قائد ضمك سحبها منه لاستئناف اللعب.

كما أكد صالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك السعودي ما جاء في شكوى شافعي.

وقال أبو نخاع إن حمدالله تلفظ بألفاظ خادشة للحياء على فاروق شافعي.

صالح أبو نخاع رئيس نادي #ضمك السعودي يكشف ما دار بين عبد الرزاق حمدالله لاعب #الاتحاد و فاروق شافعي بالدوري السعودي pic.twitter.com/Iwd2qPdBbc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 6, 2022

وسجل الاتحاد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-1 على ضمك يوم الخميس الماضي ويقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب منذ 2009.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 75 ليسجل فهد المولد بتسديدة من زاوية ضيقة.

وضاعف عبد الرحمن عبود النتيجة بعد أربع دقائق من متابعة لتمريرة رومارينيو العرضية.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 جولة خاضها الفريق الجداوي.

يذكر أن حمدالله انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده من جانب النصر بأسباب قانونية تحفظ النادي على ذكرها وأكد أنها تحفظ حقوقه المالية والقانونية، وقد تألق المغربي مع فريقه الجديد خاصة في المباريات الأخيرة؛ مما قاده للفوز بأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير الماضي.