رياضة

الكشف عن موعد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (صورة)
تاريخ النشر: 06 مارس 2022 20:02 GMT
تاريخ التحديث: 06 مارس 2022 20:50 GMT

الكشف عن موعد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (صورة)

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تحديد موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الجاري

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، تحديد موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الجاري 2021-2022.

ووفقًا للجدول المعلن يلتقي الهلال والشباب، يوم الأحد الموافق، 3 أبريل 2022.

فيما يلتقي الاتحاد أمام الفيحاء في الدور ذاته، يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022.

وستقام مباراة الهلال ضد الشباب، في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأحد، الموافق 3 من أبريل المقبل، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياضة.

فيما يلعب الاتحاد ضد الفيحاء، يوم الإثنين الموافق 4 من أبريل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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وصعد الهلال إلى الدور نصف النهائي على حساب النصر غريمه التقليدي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، على ملعب مرسول بارك بالرياض.

واقتنص الشباب فوزًا صعبًا من الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بهدفين مقابل هدف.

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