صحفية تركية: العلاقة بين تاليسكا والنصر على وشك الانتهاء

قالت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، إن العلاقة بين المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا والنصر السعودي على وشك الانتهاء.

وقالت الصحفية التركية ”كينسيل كيميكسيز“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إن العلاقة بين تاليسكا والنصر على وشك الانهيار التام، إن فسخ العقد بين الطرفين بات وشيكا.



وانتقل تاليسكا البالغ من العمر 28 عاما، إلى النصر السعودي في الصيف الماضي قادما من جوانجزو إيفرجراند، بموجب عقد يمتد لـ3 سنوات.

وسجل تاليسكا 15 هدفا في 23 مباراة مع النصر الموسم الحالي، بواقع 14 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين، وهدف وحيد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعيش النصر وضعا معقدا، فرغم عودته إلى سلسلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري السعودي، إلا أن خسارتيه أمام منافسه التقليدي الهلال في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين أعادت التوتر إلى العالمي.

وقلب الهلال تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في فبراير الماضي، ويوم الخميس الماضي اكتسح الهلال منافسه النصر 4/0 في الدوري السعودي للمحترفين، وكلا المباراتين كانتا على ملعب مرسول بارك معقل النصر.

فونيس موري يريد الرحيل

ويوم أمس السبت، ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع النصر السعودي يفكر في الرحيل عن العالمي لعدم الانسجام، ويريد العودة للعب في أمريكا الجنوبية رغم أن عقده ينتهي الموسم المقبل، مع إمكانية التجديد.

وقال موقع ”Torcedores.com“ البرازيلي، إن المدافع الذي أكمل عامه الـ 31، اليوم السبت، لا يريد تمديد ارتباطه مع النصر الذي وقَّع له، العام الماضي، لمدة عامين مع إمكانية التجديد، ويريد العودة للعب في أمريكا الجنوبية؛ بسبب عدم تأقلمه.

وأضاف الموقع أن مدافع إيفرتون السابق مطلوب في فلامنغو البرازيلي الذي يريد التعاقد معه، وذلك بعدما فقد الكثير من اللاعبين بينهم البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الوسط المهاجم الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير الماضي، إلى الهلال السعودي.

ويسعى فلامنغو للتعاقد أيضًا مع فابريزيو جاليري من ريفر بليت الأرجنتيني، وسانتوس من أتلتيكو بارانينس، ودييغو روسي من فنربخشة التركي، وبيدرو جاليزي من أورلاندو سيتي الأمريكي.