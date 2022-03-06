وليد الفراج: والله لا أكره النصر أو أي ناد.. لكن الحقيقة توجع (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على مشجع عبر برنامجه ”أكشن مع وليد“ اتهمه بكره نادي النصر السعودي.

وقام أحد مشاهدي البرنامج بتوجيه سؤال صريح للفراج خلال حلقة السبت من ”أكشن مع وليد“، قائلا ”لماذا تكره النصر؟“.

وقال الفراج في رده على المغرد ”والله لا أكره النصر أو أي ناد، ولكن بعض الجمهور يحب أن يسمع اللي هو معتاد يسمعه من الآخرين ونحن لسنا مثل الآخرين، الحقيقة توجع، وتزعل اليوم، ولكن بعد ذلك تقول والله معاه حق“.

ودائما ما تتهم الجماهير النصراوية، الفراج بكره ناديهم ويدخل في سجال دائم معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامجه، بسبب دعمه بشكل كبير للغريم التقليدي الهلال.

ويعيش نادي النصر موسما صعبا، فرغم الإنفاق الكبير والصفقات القوية في سوق الانتقالات الصيفي وضم جوناثان رودريغيز في يناير الماضي لم يُقدم الفريق الأداء والنتائج المطلوبة، وقد بات قريبًا من الخروج هذا الموسم صفر اليدين.

وخرج النصر من دوري أبطال آسيا بسقوطه أمام الهلال في نصف النهائي، وأقصاه الفريق ذاته من كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما أصبحت فرصه في الفوز بلقب الدوري السعودي محدودة للغاية بعد الخسارة الأخيرة أمام جاره والتي أبعدته للمركز الثالث ووسعت الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط.

ويستضيف فريق الاتفاق نظيره النصر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير محمد بن فهد، يوم الجمعة المقبل.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها في الدوري.

وكان نادي الاتفاق السعودي، أعلن، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك المصري، حتى نهاية الموسم الجاري 2021- 2022.

وكان مسؤولو الزمالك قرروا أخيرا فسخ التعاقد مع باتريس كارتيرون، في ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الأخيرة، وآخرها الهزيمة أمام الواداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أفريقيا، إذ تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.