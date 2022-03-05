طفلة ترقص في المدرجات احتفالا بفوز الشباب على الباطن (فيديو)

التقطت عدسات القناة الناقلة لمباريات الدوري السعودي لقطة رائعة لطفلة تحتفل بفوز فريق الشباب على نظيره الباطن، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم، في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد احتفال إيفر بانيغا بالهدف الرابع الذي أحرزه من ضربة جزاء في شباك الباطن مع الدقيقة 79، التقطت الكاميرات احتفال الطفلة الصغيرة في المدرجات بالرقص، في ظل سعادة غامرة من والدها الذي كان يقوم بتصويرها.

لقطة اليوم ❤️.. رقص طفلة شبابية احتفالا بهدف بانيغا ووالدها يصورها.#الشباب_الباطن pic.twitter.com/QFdutsQfrB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 5, 2022

وحقق الشباب فوزا ثمينا على نظيره الباطن بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري السعودي.

سجل رباعية الشباب تركي العمار في الدقيقة الثانية، وعبدالعزيز العلاوي، لاعب الباطن بهدف في مرماه، بالدقيقة 35، وباولينهو في الدقيقة 66، وبانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى النقطة 46 محتلا المركز الثاني، خلف الاتحاد ”المتصدر“ برصيد 54 نقطة، في حين وقف رصيد الباطن عند النقطة 22 في المركز الـ15.

ويواجه الشباب نظيره الاتحاد في المباراة المقبلة بالدوري، يوم الأحد الموافق 13 مارس، في حين يصطدم الباطن بنظيره الفيحاء، يوم الجمعة.

وفي مباراة أخرى، سجل المهاجم البرتغالي إيدر هدفا ليقود الرائد للفوز 1-صفر على الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وحول إيدر، صاحب هدف تتويج البرتغال ببطولة أوروبا 2016، تمريرة عرضية برأسه إلى الشباك في الدقيقة 21، ليمنح فريقه أول انتصار في سبع مباريات بالمسابقة.

ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 29 نقطة من 23 مباراة، متقدما بنقطتين على الفيحاء التاسع في الترتيب.

وتغلب الفيصلي 1-صفر على الحزم متذيل الترتيب.

سجل الأسترالي مارتن بويل الهدف الوحيد بعد أن أفلت من الرقابة خلال هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 18.

بهذا الانتصار خرج الفيصلي من منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة، بينما خسر الحزم للمرة 15 ويبقى في المركز الأخير ولديه 14 نقطة.