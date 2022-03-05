تقرير: تأكد غياب عبدالرزاق حمدالله عن مباراة الاتحاد ضد الهلال

كشفت صحيفة ”عكاظ“ عن تأكد غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم نادي الاتحاد السعودي، عن مواجهة فريقه المقبلة، ضد الهلال؛ بسبب الإصابة.

ويحل الاتحاد، ضيفًا على الهلال، مساء الثلاثاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة 12، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، بأنه ”تأكد غياب حمدالله، عن مباراة الاتحاد أمام الهلال؛ وذلك بداعي الإصابة“.

وكان النجم المغربي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة ضمك الأخيرة في الدوري السعودي، ولكنه رغم ذلك أكمل المباراة حتى نهايتها، وقد أكد أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد أن الأمر بسيط وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية، أمس الجمعة.

وحقق الاتحاد فوزا صعبا على ضمك بهدفين مقابل هدف، في المواجهة القوية التي جمعت الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

والاتحاد لم يُعلن رسميًا عن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدالله اليوم، وقد تضاربت الأنباء بشأن اللاعب، إذ أكدت مصادر أبرزها برنامج ”الحصاد الرياضي“ أن إصابة حمدالله قوية وستحتاج للعلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع على الأقل؛ مما يؤكد غيابه عن مواجهة الهلال المرتقبة.

من جانبه، أشار الإعلامي وليد الفراج عبر برنامجه “أكشن مع وليد” إلى أن حمدالله شعر بألم في قدمه خلال نهاية مباراة فريقه ضد ضمك.

ويُعد غياب حمدالله بمثابة ضربة موجعة لخط هجوم الاتحاد نظراً لكونه من العناصر الأساسية والمؤثرة في خطة المدرب الروماني كوزمين كونترا.

وخاض حمدالله 8 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي منذ انضمامه في يناير الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الهلال، يوم الثلاثاء، في الكلاسيكو المؤجل بين الفريقين من الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 جولة خاضها الفريق الجداوي.

يذكر أن حمدالله انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الجاري بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده من جانب النصر بأسباب قانونية تحفظ النادي على ذكرها وأكد أنها تحفظ حقوقه المالية والقانونية، وقد تألق المغربي مع فريقه الجديد خاصة في المباريات الأخيرة؛ مما قاده للفوز بأفضل لاعب في الدوري خلال فبراير الماضي.