جانغ هيون سو مدافع الهلال يتفق مع نادي أولسان هيونداي

كشفت مصادر إعلامية قريبة من إدارة الهلال أن نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، اتفق مع جانغ هيون سو مدافع الهلال، للانضمام للفريق الكوري بداية من الموسم الرياضي المقبل.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، رفضت الاستغناء عن خدمات جانغ هيون سو، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضية، حيث حاول النادي الكوري التعاقد معه خلال الميركاتو.

عبدالله المعيوف حارس الهلال يتراجع عن قرار اعتزاله دوليا https://t.co/T8tzEIVlTp pic.twitter.com/lfW6Jn0uOQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

ووفقا لموقع ”sports.news“ الكوري الجنوبي، فإن جانغ هيون سو سينضم لنادي أولسان هيونداي الصيف المقبل.

وانضم هيون سو، البالغ من العمر 27 عاما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال في صيف 2019، بعقد مدته ثلاثة مواسم ،قادما من إف سي طوكيو الياباني.

وشارك هيون سو مع الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا بعدما تفوق على نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين دون مقابل في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي.

وحقق هيون سو مع الهلال ست بطولات، وهي دوري أبطال آسيا (2020-2019) والدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2019، وكأس السوبر السعودي 2022.

مباراة الهلال والنصر.. الزعيم يقسو على العالمي بثلاثية.. وسالم الدوسري يحتفل بـ"تدوير القميص والخلط" https://t.co/OwD0Y6NyDW pic.twitter.com/xDGOc8fQtb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 3, 2022

ويحتل الهلال المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 40 نقطة، مع 3 مباريات مؤجلة.

الفوز على النصر

وحقق فريق الهلال فوزا كبيرا على مضيفه النصر، اليوم الخميس 4-0، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس.

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2-1 في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين، في فبراير الماضي.

ومنح ماتيوس بيريرا التقدم للهلال بتسديدة منخفضة في الدقيقة 16، وضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء بالدقيقة 34.

وهز الدوسري الشباك مجددا بتسديدة رائعة، مستغلا كرة مرتدة من الدفاع في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول.

وتعرض النصر لضربة جديدة بطرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في الدقيقة 63.

وأفلت النيجيري أوديون إيجالو من الدفاع ليضيف الهدف الرابع لأبطال آسيا قبل ربع ساعة من النهاية.

ومن المقرر أن يلعب نادي الهلال أمام الشباب في نصف النهائي، في حين يلعب الاتحاد أمام الفيحاء في نصف النهائي الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الاتحاد، يوم الثلاثاء 8 مارس، ثم مع الرائد والأهلي، في الدوري السعودي.

ويتصدر نادي الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويملك 54 نقطة من 22 مباراة.