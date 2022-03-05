نادي النصر السعودي يستهدف الأردني موسى التعمري

أشارت تقارير صحفية قبرصية إلى أن النصر السعودي يستهدف التعاقد مع الأردني موسى التعمري جناح آود هيفرلي لوفين البلجيكي الحالي، وآبويل نيقوسيا القبرصي السابق.

وقال موقع ”kerkidanet“ القبرصي، والناطق باليونانية، إن اسم نجم أبويل السابق يثير اهتمام النصر، لكن دون أن يتحول الأمر إلى صفقة الرسمية بتقديم عرض لناديه البلجيكي.

موسى التعمري «ماردونا» قريب من القلعة الخضراء. pic.twitter.com/5CIL5mRUGW — المجلس (@Almajlliss) August 27, 2017

ويعيش النصر أيامًا عصيبة، بعدما تعرض مع المدير الفني الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو لخسارة ثقيلة برباعية نظيفة أمام منافسه التقليدي، وحامل اللقب الهلال، يوم الخميس الماضي، في ديربي الرياض.

وتجمد رصيد النصر عند 44 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 10 نقاط كاملة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض مباراة أقل، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، ثم الهلال برصيد 40 نقطة من 20 مباراة ولا تزال فرصته قائمة في منافسة الاتحاد على اللقب.

وانضم التعمري إلى أبويل نيقوسيا، في 2018، رغم تلقيه عدة عروض خليجية، خاصة من السعودية، لكنه فضل اللعب في أوروبا، حيث انضم للفريق القبرصي مقابل 400 ألف يورو، وفاز معه بلقب كأس السوبر القبرصي 2019، والدوري موسم 2018/2019، وأصبح معروفًا كواحد من أفضل اللاعبين في قبرص.

هدف موسى التعمري مبارح 😲😲🔥🔥 pic.twitter.com/WJ5ZjuJk9X — HUSSAIN ⁦⁦🇮🇹 (@hussain_hourani) February 16, 2020

وانضم الدولي الأردني البالغ من العمر 24 عامًا إلى آود هيفرلي لوفين البلجيكي في 2020 بعقد مدته 3 سنوات، مقابل نحو مليون يورو.

وسجل التعمري مع لوفين 3 أهداف فقط، وصنع تمريرتين حاسمتين في 28 مباراة خاضها في كل المسابقات الرسمية هذا الموسم.

والتعمري لاعب مهاري يجيد المراوغة، والتوغل، ويلعب بالقدم اليسرى، ويستطيع اللعب كمهاجم أو جناح أيمن، وقد بدأ مسيرته في شباب الأردن، وتم استدعاؤه للمنتخب الأردني الأول بعد أول 6 مباريات له، وفاز بدرع الاتحاد الأردني للعام 2016.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، تمت إعارته إلى الجزيرة الذي شارك معه في كأس الاتحاد الآسيوي 2018، وحقق درع الاتحاد الأردني، في العام 2018، قبل انتقاله إلى أبويل.

وكانت أول مباراة دولية للتعمري ضد لبنان، في 31 أغسطس/آب 2016، وكان يبلغ من العمر حينها 19 عامًا فقط، ثم شارك في 6 مباريات أخرى في ذلك العام، وفي العام 2017 سجل هدفه الأول مع الأردن في مباراة ودية ضد هونغ كونغ.

وتم اختيار التعمري في تشكيلة منتخب الأردن للمشاركة في كأس آسيا 2019، حيث خاض 3 مباريات، سجل هدفًا، وصنع هدفين في البطولة.