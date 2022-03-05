تقرير: فونيس موري لا يريد تجديد عقده مع نادي النصر

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع النصر السعودي يفكر في الرحيل عن ”العالمي“ لعدم الانسجام ويريد العودة للعب في أمريكا الجنوبية رغم أن عقده ينتهي، الموسم المقبل، مع إمكانية التجديد.

وقال موقع ”Torcedores.com“ البرازيلي إن المدافع الذي أكمل عامه الـ 31، اليوم السبت، لا يريد تمديد ارتباطه مع النصر الذي وقع له، العام الماضي، لمدة عامين مع إمكانية التجديد، ويريد العودة للعب في أمريكا الجنوبية بسبب عدم تأقلمه.

انتقادات للاعب النصر عبدالله الخيبري بعد ظهوره مبتسما عقب الخسارة أمام الهلال (صورة) https://t.co/bgpGlt1pQ2 pic.twitter.com/CYOqXHbQ1E — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وأضاف الموقع أن مدافع إيفرتون السابق مطلوب في فلامنغو البرازيلي الذي يريد التعاقد معه وذلك بعدما فقد الكثير من اللاعبين بينهم البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الوسط المهاجم الذي انتقل خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى الهلال السعودي.

ويسعى فلامنغو للتعاقد أيضًا مع فابريزيو جاليري من ريفر بليت الأرجنتيني، وسانتوس من أتلتيكو بارانينس، ودييغو روسي من فنربخشة التركي، وبيدرو جاليزي من أورلاندو سيتي الأمريكي.

وحصل فونيس موري على بطاقة حمراء مباشرة خلال الخسارة الثقيلة للنصر أمام منافسه التقليدي الهلال برباعية نظيفة في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الماضي، وسيغيب عن المباراة المقبلة أمام الاتفاق، يوم الجمعة المقبل.

وكرر الهلال الفوز على غريمه النصر بعد تغلبه 2/1 في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين قبل نحو أسبوعين ليواصل صحوته بقيادة مدربه الأرجنتيني الجديد رامون دياز ليرفع رصيده إلى 40 نقطة من 20 مباراة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي خاض 3 مباريات أكثر.

وبدأ فونيس موري مسيرته الاحترافية مع ريفر بليت الأرجنتيني، العام 2011، بعدما بدأ في صفوف ناشئي النادي، العام 2008، ثم انتقل، في 2015، إلى إيفرتون الإنجليزي الذي بقي معه حتى 2018، قبل الالتحاق بفياريال.

وخلال مسيرته الكروية حقق فونيس موري بطولة الدوري الأرجنتيني 2014 وكأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، العام 2015، وكأس سودا أميريكانا 2014 وريكوبا سودا أميريكانا الموازية للكأس السوبر الأوروبية، العام 2015، مع ريفر بليت، والدوري الأوروبي مع فياريال العام الماضي.

ولعب فونيس مع فياريال 48 مباراة في الدوري الإسباني و74 في جميع المسابقات.

وشارك فونيس موري مرتين في كأس كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني، من بينها، العام 2016، وشارك مع منتخب بلاده في 26 مباراة دولية.