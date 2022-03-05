تقرير: الأوروغواياني سيبولدي توصل لاتفاق لتدريب الأهلي السعودي

أشارت تقارير صحفية إلى أن المدير الفني الأوروغواياني روبرت سيبولدي توصل لاتفاق مع الأهلي السعودي لتدريب الفريق خلفا لبيسنيك هاسي الذي أقيل اليوم الجمعة.

وأعلن الأهلي إنهاء العلاقة مع المدير الفني البلجيكي المولود في كوسوفو ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له.

رسميًا.. #الأهلي السعودي ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بيسنيك هاسي.#الاتفاق_الاهلي pic.twitter.com/bkljpHJVkd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وتراجع الأهلي للمركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 25 نقطة بعد خسارته بهدف نظيف أمام الاتفاق الذي لعب معظم فترات مباراة اليوم بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبدالله آل سالم.

وقال الصحفي الأرجنتيني الموثوق سيزار لويس ميريلو إن روبرت سيبولدي توصل إلى اتفاق ليصبح المدير الفني الجديد للأهلي، وسيوقع مع النادي السعودي حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تمديد العقد لموسم واحد.

ورغم أن المدير الفني البالغ من العمر 56 عاما تردد أنه في طريق عودته إلى تدريب كروز أزول المكسيكي، لكن يبدو أن عرض الأهلي كان مغريا بما يكفي للتوجه إلى السعودية.

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وكان تيغوانا المكسيكي آخر ناد يقوده سيبولدي، لكنه قرر في النهاية الابتعاد عن أمريكا الجنوبية والشمالية وخوض مغامرة جديدة في آسيا.

وتولى هاسي تدريب الأهلي منتصف العام الماضي خلفا للروماني لورنتيو ريجيكامب، وقد وقع عقدا لموسمين مع النادي القادم من جدة.

ويواجه الأهلي صعوبات خلال الموسم الحالي، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري، وهو أقل مركز له في الدوري منذ 2008، ليغيب بذلك عن المسابقات الآسيوية العام الحالي، ويسعى بقوة لإنقاذ الموسم عقب التخلص من هاسي.

وتولى هاسي، لاعب منتخب ألبانيا السابق، قيادة الرائد، منافس الأهلي في الدوري السعودي منذ عام 2018.

محامي حمدي النقاز يشكو الأهلي السعودي في الفيفا https://t.co/EqyxlqLVFT pic.twitter.com/WI5HoWywH7 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 4, 2022

وصنع هاسي اسمه كمدرب في بلجيكا حيث قاد أندرلخت لإحراز لقب الدوري المحلي في موسم 2013/2014، كما قاد ليغيا وارسو البولندي للتأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في موسم 2016/2017.

وتولى قيادة أولمبياكوس اليوناني لفترة وجيزة في موسم 2017/2018 وقاده أيضا للتأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، قبل تعيينه مدربا للرائد في يوليو/ تموز 2018.