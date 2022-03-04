الاتفاق السعودي يعلن رسميًا تعاقده مع باتريس كارتيرون

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك المصري السابق، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

جاء الإعلان بعد دقائق قليلة من فوز الاتفاق 1-صفر على الأهلي ليخرج من منطقة الهبوط بجدول ترتيب الدوري السعودي.

وأصدر نادي الاتفاق بيانًا قال فيه إن الإدارة أنهت تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم 2021/22.

وكان كارتيرون الذي سيحل خلفًا للمدرب الصربي المقال فلادان ميليوفيتش قد وصل، مساء اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال نادي الاتفاق في بيانه إن كارتيرون سيتولى تدريب الفريق، مساء الأحد، تحضيرًا لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيما أعربت إدارة نادي الاتفاق عن شكرها الجزيل للمدرب الوطني أحمد الحنفوش وجهازه الفني على جهودهم خلال قيادتهم مؤقتًا لمباراة الاتفاق التي تغلب فيها على الأهلي بنتيجة 1/0.

إدارة #الاتفاق تنهي تعاقدها مع المدرب الفرنسي كارتيرون لقيادة فارس الدهناء حتى نهاية موسم 2021/22 https://t.co/4lbHOVut8E — نادي الاتفاق (@Ettifaq) March 4, 2022

وتغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وسجل نعيم السليتي هدف المباراة الوحيد للاتفاق في الدقيقة 19.

وأكمل الاتفاق المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عبد الله سالم في الدقيقة 71.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن نادي الزمالك المصري، يوم الإثنين الماضي، بعد فترته الثانية، عقب فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وقال الزمالك، في مقطع فيديو عبر موقعه على الإنترنت يظهر فيه رئيس النادي مرتضى منصور وإلى جواره كارتيرون، إنه انفصل عن المدرب الفرنسي البالغ من العمر 51 عامًا بالتراضي مع منحه راتب شهرين.

وقال كارتيرون إنه حزين لرحيله عن الزمالك لأنه كان يتمنى قيادة الفريق إلى المزيد من الألقاب، وشدد على أنه رفض اللجوء للاتحاد الدولي (الفيفا) والدخول في مشاكل مع الزمالك، وفضل إنهاء الأمر وديًا حتى يمكنه العودة مجددًا لقيادة الفريق.

وجاء هذا القرار بعد يومين من خسارة الزمالك 3-1 أمام الوداد المغربي في الدار البيضاء، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويعود كارتيرون للدوري السعودي للمرة الثالثة بعد أن قاد النصر والتعاون.

كما سبق له تدريب الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي من الكونجو الديمقراطية، الذي توج معه بدوري أبطال أفريقيا، ومنتخب مالي.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بالدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بجانب كأسي السوبر الأفريقية والمصرية.

وستكون مباراته الأولى مع الاتفاق بالدوري ضد فريقه السابق النصر يوم الجمعة المقبل.