رسميًا: الأهلي السعودي يقرر إقالة بيسنيك هاسي بعد الخسارة أمام الاتفاق بالدوري

قرر النادي الأهلي السعودي قرر إنهاء تعاقده مع البلجيكي بيسنيك هاسي، بعد الخسارة من الاتفاق في الدوري السعودي.

وزادت جراح الأهلي بعد الخسارة بهدف دون رد أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا أعلن من خلاله الانفصال عن المدرب البلجيكي بالتراضي.

وقدمت إدارة الأهلي الشكر للمدرب البلجيكي وتمنت له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

#الأهلي ينهي علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم "بيسنيك هاسي".. pic.twitter.com/rNEp0XC1oG — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 4, 2022

وقاد هاسي الأهلي في 25 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات، في حين خسر مع الفريق في 16 مباراة.

وحقق الاتفاق أول فوز في تسع مباريات، ليتغلب 1-صفر على الأهلي ويترك مراكز الهبوط بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وبعد أربعة تعادلات وأربع هزائم، فاز الاتفاق بهدف التونسي نعيم سليتي بمجهود فردي مميز في الدقيقة 18.

وحافظ الاتفاق على تقدمه رغم طرد لاعب الوسط عبد الله آل سالم في الدقيقة 71، ليتعرض الأهلي للهزيمة العاشرة هذا الموسم.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13، بفارق نقطة عن منطقة الخطر، في حين توقف رصيد الأهلي عند 25 نقطة بالمركز 11.