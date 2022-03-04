وليد الفراج: التنافس حتى 2024 سيكون بين الهلال والاتحاد

يرى الإعلامي السعودي وليد الفراج أن المنافسة في الفترة المقبلة على درع دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستنحصر بين ناديي الهلال والاتحاد.

وأكد الفراج من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات ”تويتر“ أن المنافسة ستنحصر بين الناديين، حتى عام 2024، ما سيخلق مشجعين جددًا، ويزيد القدرة التسويقية.

وقال الفراج: ”أعتقد أن القمة في الدوري، حتى 2024، ستكون تنافسًا ساخنًا جدًا بين الهلال والاتحاد“.

وأضاف: ”سيحصد الناديان أجيالًا جديدة من المشجعين توسع الفارق التسويقي والجماهيري أكثر“.

واختتم: ”الهلال سيعيش استقرارًا مع دياز الذي سيبقى موسمًا آخر.. أما كوزمين كونترا فهو باقٍ موسمًا أو موسمين على الأقل“.

اعتقد ان القمة في الدوري حتى 2024 ستكون تنافسا ساخنا جدا بين الهلال والاتحاد وسيحصد الناديان اجيالا جديده من المشجعين توسع الفارق التسويقي والجماهيري اكثر .

الهلال سيعيش استقرارا مع دياز الذي سيبقى موسما اخر اما كوزمين كونترا فهو باق موسما او موسمين على الاقل .

هذا تقديري للمشهد pic.twitter.com/X8H3nWySeQ — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 4, 2022

وجاءت تغريدة ”الفراج“ بعد أقل من 24 ساعة من اكتساح الهلال لغريمه النصر، أمس الخميس، 4-0، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2-1 في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين، في فبراير (شباط) الماضي.

وتقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق ماتيوس بيريرا، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 سجل أوديون إيغالو الهدف الرابع للهلال.

وشهدت المباراة طرد فوينيس موري لاعب النصر في الدقيقة 63، بعد تدخل قوي على قدم موسى ماريغا.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.

كما عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بعد فوزه على ضمك 2-1، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من المسابقة.

وتقدم الاتحاد عن طريق فهد المولد في الدقيقة 75، في حين أضاف زميله عبد الرحمن العبود الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني سجل إيمليو زيلايا هدف تقليص الفارق لضمك من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كل من عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، ومازن أبو شرارة لاعب ضمك، في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 22 مباراة، بفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.