رياضة

انتقادات للاعب النصر عبدالله الخيبري بعد ظهوره مبتسما عقب الخسارة أمام الهلال (صورة)
تاريخ النشر: 04 مارس 2022 9:29 GMT
تاريخ التحديث: 04 مارس 2022 9:45 GMT

انتقادات للاعب النصر عبدالله الخيبري بعد ظهوره مبتسما عقب الخسارة أمام الهلال (صورة)

ضرب الهلال منافسه النصر وتفوق عليه 4/0 على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تعرض عبدالله الخيبري لاعب نادي النصر لانتقادات شديدة؛ بعدما ظهر مبتسما عقب صافرة الحكم بنهاية مباراة النصر أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس.

وضرب الهلال منافسه النصر وتفوق عليه 4/0 على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من المسابقة، ليجدد فوزه في ديربي الرياض بعد أيام من الفوز 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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وبعد صافرة الحكم سيرجي كاراسيف بنهاية المباراة وتفوق الهلال 4/0، ظهر عبدالله الخيبري مبتسما، وتحدث إلى محمد كنو لاعب وسط الهلال؛ وهو ما أثار غضب مشجعي النصر.

ونشر حساب باسم ”Charming“ على موقع ”تويتر“ صورة للخيبري وهو يبتسم مع محمد كنو، وبجوارهما صور لتأثر عدد من مشجعي النصر بالخسارة وكتب: ”والجمهور دايم هو الضحية واللعيبة ولا همهم، دايم اللاعبين المحليين كذا، وشوفوا تاليسكا وأبو بكر كيف متضايقين وزعلانين، لكن عبدالله الخيبري ولا كنه همه شيء“.

وكتب حساب باسم ”Riyadh“: ”عبدالله الخيبري من جدد وهو نحو الطريق المنحدرة ما أدري المفروض يجددون معه كل شهر عشان يشد حيله زي مباراة العصر“.

وكتب حساب ثالث: ”عبدالله الخيبري: ”من يتذكر مستواه قبل ما يوقع عقده الجديد، وشوف الآن كيف مستواه بعد التوقيع؟ حتى إحساسه تبلد لاقم 4 ويضحك، ما نبغاك تبكي بس كن على قدر من المسؤولية يا هطف“.

وكان لحساب باسم سعد البدر رأي آخر وكتب: ”وش دخل الابتسامة؟؟ دائما تروحون لأمور ثانوية، الخيبري لعب لآخر دقيقه ما قصر، مدرب زفت إدارة أزفت تبدأ موسم وتبي إنجاز بوليد عبدالله لا وكباتن الفريق؟؟؟ مدرب 90 دقيقة وإحداث تغيير واحد؟؟“.

ووضع البرازيلي ماتيوس بيريرا الهلال في المقدمة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 16، وضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

وهز الدوسري الشباك مجددا بتسديدة رائعة، مستغلا كرة مرتدة من الدفاع في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول، ولعب النصر بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في الدقيقة 63، وأفلت النيجيري أوديون إيغالو من الدفاع ليضيف الهدف الرابع للهلال قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 40 نقطة من 20 مباراة في المركز الرابع، في حين يملك النصر 44 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني، علما أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب ويملك 54 نقطة من 22 مباراة.

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