انتقادات للاعب النصر عبدالله الخيبري بعد ظهوره مبتسما عقب الخسارة أمام الهلال (صورة)

تعرض عبدالله الخيبري لاعب نادي النصر لانتقادات شديدة؛ بعدما ظهر مبتسما عقب صافرة الحكم بنهاية مباراة النصر أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الخميس.

وضرب الهلال منافسه النصر وتفوق عليه 4/0 على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من المسابقة، ليجدد فوزه في ديربي الرياض بعد أيام من الفوز 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وبعد صافرة الحكم سيرجي كاراسيف بنهاية المباراة وتفوق الهلال 4/0، ظهر عبدالله الخيبري مبتسما، وتحدث إلى محمد كنو لاعب وسط الهلال؛ وهو ما أثار غضب مشجعي النصر.

ونشر حساب باسم ”Charming“ على موقع ”تويتر“ صورة للخيبري وهو يبتسم مع محمد كنو، وبجوارهما صور لتأثر عدد من مشجعي النصر بالخسارة وكتب: ”والجمهور دايم هو الضحية واللعيبة ولا همهم، دايم اللاعبين المحليين كذا، وشوفوا تاليسكا وأبو بكر كيف متضايقين وزعلانين، لكن عبدالله الخيبري ولا كنه همه شيء“.

والجمهور دايم هو الضحيه واللعيبه ولا همهم دايم اللعبين المحلين كذا وشوفو تاليسكا وابو بكر كيف متضايقين وزعلانين لاكن عبدالله الخيبري ولا كنه همه شي pic.twitter.com/PivsTOlCJ0 — Charming . (@N9r5_) March 3, 2022

وكتب حساب باسم ”Riyadh“: ”عبدالله الخيبري من جدد وهو نحو الطريق المنحدرة ما أدري المفروض يجددون معه كل شهر عشان يشد حيله زي مباراة العصر“.

عبدالله الخيبري من جدد وهو نحو الطريق المنحدرة ما ادري المفروض يجددون معه كل شهر عشان يشد حيله زي مباراة العصر — Riyadh (@ryd5455) March 4, 2022

وكتب حساب ثالث: ”عبدالله الخيبري: ”من يتذكر مستواه قبل ما يوقع عقده الجديد، وشوف الآن كيف مستواه بعد التوقيع؟ حتى إحساسه تبلد لاقم 4 ويضحك، ما نبغاك تبكي بس كن على قدر من المسؤولية يا هطف“.

#صباح_الخير

عبدالله الخيبري

من يتذكر مستواه قبل ما يوقع عقده الجديد

وشوف الآن كيف مستواه بعد التوقيع؟ 👎

حتى احساسه تبلد لاقم 4 ويضحك

ما نبغاك تبكي بس كن على قدر من المسئؤليه يا هطف. pic.twitter.com/UOHCy8PLfZ — قلم حار5️⃣ SULTAN17QEDA14184⃣🏆💛حره💙💛نقيه💙 (@qeda1418) March 4, 2022

وكان لحساب باسم سعد البدر رأي آخر وكتب: ”وش دخل الابتسامة؟؟ دائما تروحون لأمور ثانوية، الخيبري لعب لآخر دقيقه ما قصر، مدرب زفت إدارة أزفت تبدأ موسم وتبي إنجاز بوليد عبدالله لا وكباتن الفريق؟؟؟ مدرب 90 دقيقة وإحداث تغيير واحد؟؟“.

وش دخل الابتسامه؟؟

دائما تروحون لامور ثانويه

الخيبري لعب لاخر دقيقه ماقصر مدرب زفت اداره ازفت

تبدا موسم وتبي انجاز بوليد عبدالله

لا وكبتن الفريق؟؟؟ مدرب 90 دقيقه واحداث تغيير واحد؟؟ خافو الله ب اراءكم — سعد البدر (@ZRcqzGjG85tn3fj) March 4, 2022

ووضع البرازيلي ماتيوس بيريرا الهلال في المقدمة بتسديدة منخفضة في الدقيقة 16، وضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

وهز الدوسري الشباك مجددا بتسديدة رائعة، مستغلا كرة مرتدة من الدفاع في اللحظات الأخيرة بالشوط الأول، ولعب النصر بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري في الدقيقة 63، وأفلت النيجيري أوديون إيغالو من الدفاع ليضيف الهدف الرابع للهلال قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 40 نقطة من 20 مباراة في المركز الرابع، في حين يملك النصر 44 نقطة من 23 مباراة في المركز الثاني، علما أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب ويملك 54 نقطة من 22 مباراة.