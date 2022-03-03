عبدالله المعيوف حارس الهلال يتراجع عن قرار اعتزاله دوليا

أعلن عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال تراجعه عن قرار اعتزال اللعب الدولي، واستعداده للعودة لتمثيل المنتخب السعودي.

وتألق عبد الله المعيوف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مباراة الديربي اليوم، حيث استطاع الحفاظ على نظافة شباكه طوال المباراة.

وتراجع عبدالله المعيوف عقب المباراة، في تصريحات إعلامية، عن قرار اعتزال اللعب الدولي، حيث قال: ”نتائجي الأخيرة توفيق من الله، واجتمعت مع مدرب المنتخب لمناقشة قرار العودة لتمثيل الأخضر“.

وأضاف: ”تأخرت في رجوعي عن قرار الاعتزال الدولي، والمدرب قال لي كلامًا جيدًا، لم أعلنها رسميًا، والأمر كان بيني وبين المدرب“.

وأكمل المعيوف حديثه موجها رسالة إلى المدير الفني للمنتخب الوطني ”هيرفي رينارد“، قائلا: ”أنا موجود إذا احتجتني لتمثيل المنتخب في أي وقت“.

ووجه المعيوف رساله تهنئة لجماهير الهلال: ”مبارك لجماهير الهلال يستحقون الفوز، قدمنا مباراة جميلة وحظًا أوفر للنصر، احترمنا الخصم وهو المطلوب منا في الملعب“.

" اجتمعت مع مدرب المنتخب لمناقشة قرار العودة ، وأنا موجود في حال احتاجني المنتخب لتمثيله " عبدالله المعيوف – لاعب نادي #الهلال#النصر_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/8D4IdebYYD — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2022

وحقق المعيوف مع فريقه فوزا كبيرا أمام النصر في ديربي الرياض، مساء اليوم، بنتيجة (0-4)، ضمن منافسات الجولة الـ 23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2-1 في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير (شباط) الماضي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.

وتقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق ماتيوس بيريرا، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 سجل أوديون إيغالو الهدف الرابع للهلال.

وشهدت المباراة طرد فوينيس موري لاعب النصر في الدقيقة 63، بعد تدخل قوي على قدم موسى ماريغا.