تغريدة مثيرة من حساب نادي النصر بعد الخسارة أمام الهلال (صورة)

أثار نادي النصر الجدل عقب خسارته الكبيرة أمام الهلال برباعية نظيفة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق فريق الهلال فوزاً كبيراً على مضيفه النصر، اليوم الخميس، 4-0، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب نهاية المباراة غرد حساب النصر في إشارة إلى صافرة النهاية وكتب قائلا: ”نهاية المباراة بخسارة الفريق“.

ولم يذكر حساب النصر في التغريدة اسم الفريق أو النتيجة.

ورد نادي الهلال على هذه التغريدة بأخرى مقتضبة قائلا: ”للعلم والإحاطة.. فزنا 4“.

🔚 | نهاية المباراة بخسارة الفريق. pic.twitter.com/DkfHlbPoEv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) March 3, 2022

وسجل الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليتفوق 4-صفر على غريمه النصر في قمة الرياض، ويواصل صحوته مع المدرب الجديد رامون دياز بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2-1 في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير (شباط) الماضي.

منح ماتيوس بيريرا التقدم للهلال بتسديدة منخفضة في الدقيقة 16، وضاعف سالم الدوسري النتيجة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء بالدقيقة 34.

وهز الدوسري الشباك مجددا بتسديدة رائعة مستغلا كرة مرتدة من الدفاع في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وتعرض النصر لضربة جديدة بطرد المدافع الأرجنتيني فونيس موري بالدقيقة 63.

وأفلت النيجيري أوديون إيجالو من الدفاع ليضيف الهدف الرابع لأبطال آسيا قبل ربع ساعة من النهاية.

ورفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.