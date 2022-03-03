مشجع نصراوي يذرف الدموع بعد تأخر العالمي أمام الهلال بثلاثية نظيفة (فيديو)

شهدت مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي مشهدًا مؤثرًا لمشجع نصراوي صغير يبكي بشدة بعد تأخر فريقه بثلاثية نظيفة.

وصعق فريق الهلال نظيره النصر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت كاميرا المباراة قبيل صافرة بداية الشوط الثاني مشجعا لنادي النصر وهو يبكي بشدة ويذرف الدموع، بعد تأخر فريقه بثلاثية نظيفة في الشوط الأول.

وتقدم فريق الهلال على نظيره النصر بثلاثية نظيفة في المباراة المقامة بينهما في كلاسيكو اليوم الخميس، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة 23 من الدوري السعودي.

أحرز البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال الهدف الأول لمصلحة فريقه في الدقيقة 17.

ثم أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 34، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 47.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن الهلال رابع الترتيب الذي خاض 19 مباراة فقط.

ويتصدر الاتحاد، الذي يمني نفسه بحصد لقبه الأول منذ موسم 2008-2009، المسابقة برصيد 51 نقطة من 21 مباراة.

وسيملك الاتحاد الفرصة لفرض الضغط على منافسيه عندما يستهل منافسات الجولة يوم الخميس أمام ضمك الذي يحتل المركز الخامس.

لكن بعد أن يلعب عملاق جدة، ستتوجه الأنظار إلى قمة الرياض.

ولعب الهلال ضد النصر في دور الثمانية لكأس الملك قبل حوالي أسبوعين، وانتصر الأول 2-1 بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وأعلنت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي، في رسالة لتحليل الأداء عبر تويتر، أن الحكم أخطأ في احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها الهلال هدف الانتصار قبل عشر دقائق من النهاية.

وعاد الهلال إلى الطريق الصحيح بعد إقالة المدرب ليوناردو جارديم الشهر الماضي، وتعيين مدربه السابق المخضرم رامون دياز.

واستهل دياز مسيرته هذه المرة بالانتصار 5-صفر على الشباب في الدوري، ثم أطاح بالنصر من كأس الملك، قبل أن ينتصر 2-صفر على الحزم في الدوري يوم السبت الماضي.

وكان النصر قد بدأ سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري بالتفوق 2-صفر على الهلال في ديسمبر كانون الأول الماضي، وتوقفت بالخسارة 3-صفر أمام الاتحاد الشهر الماضي.