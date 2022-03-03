مباراة الهلال والنصر.. الزعيم يقسو على العالمي بثلاثية.. وسالم الدوسري يحتفل بـ"تدوير القميص والخلط"

صعق فريق الهلال نظيره النصر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم ماتيوس بيريرا للهلال في الدقيقة 16، ثم تبعه سالم الدوسري بالهدفين الثاني والثالث قبيل نهاية الشوط الأول.

واحتفل سالم الدوسري مهاجم نادي الهلال السعودي بطريقة جديدة وغريبة بعد أن أحرز هدف فريقه الثاني في شباك النصر، بتسديدة صاروخية فشل حارس النصر في التعامل معها، لتسكن شباكه وتعلن تقدم الزعيم بهدفين.

وفور إحراز الهدف قام سالم الدوسري بخلع قميصه وارتدائه مرة أخرى ولكن بالعكس، وأشار للجمهور إلى أنه لا يريد الاحتفال بطريقة ”الخلاط“ التي تسببت في أزمة مع تاليسا في الديربي الماضي.

👏 قووووووووووول!

سالم الدوسري يعزز النتيجة للهلال 🔥 #النصر_الهلال pic.twitter.com/tmnLfV4jR1 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

🚨🚨🎥 سالم الدوسري يرفض الإحتفال بحركة الخلط : #الهلال_النصر pic.twitter.com/H19CZzHa9d — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) March 3, 2022

ورغم إشارته برفض تلك الطريقة، إلا أنه عاود وفعلها عندما أحرز الهدف الثالث للهلال من تسديدة أرضية.

وعقب الهدف الثالث انطلق سالم الدوسري نحو جماهير الهلال وقام بعمل حركة الخلاط وسط سعادة غامرة، حيث شاركه زملاؤه تلك الاحتفالية.

👏 قووووووووووول!

سالم مرّة أخرى 🔥 #النصر_الهلال pic.twitter.com/2EftbIyWbO — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 3, 2022

وتقدم فريق الهلال على نظيره النصر بثلاثية نظيفة فى المباراة المقامة بينهما في كلاسيكو اليوم الخميس، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة 23 من الدوري السعودي.

أحرز البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الهلال، الهدف الأول لمصلحة فريقه في ديربي جدة المقام أمام النصر، على ملعب “مرسول بارك” في الدقيقة 17.

ثم أضاف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني فى الدقيقة 34، كما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 47.

ولعب الهلال ضد النصر في دور الثمانية لكأس الملك قبل حوالي أسبوعين، وانتصر الأول 2-1 بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وأعلنت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي، في رسالة لتحليل الأداء عبر تويتر، أن الحكم أخطأ في احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها الهلال هدف الانتصار قبل عشر دقائق من النهاية.

وعاد الهلال إلى الطريق الصحيح بعد إقالة المدرب ليوناردو جارديم الشهر الماضي، وتعيين مدربه السابق المخضرم رامون دياز.

واستهل دياز مسيرته هذه المرة بالانتصار 5-صفر على الشباب في الدوري، ثم أطاح بالنصر من كأس الملك، قبل أن ينتصر 2-صفر على الحزم في الدوري، يوم السبت الماضي.

وكان النصر قد بدأ سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري بالتفوق 2-صفر على الهلال في ديسمبر كانون الأول الماضي، وتوقفت بالخسارة 3-صفر أمام الاتحاد الشهر الماضي.