اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد وضمك.. وانفعال شديد من عبدالرحمن العبود بعد طرده (فيديو)

اندلعت اشتباكات قوية بين لاعبي الاتحاد وضمك قبيل نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري السعودي على ملعب الجوهرة.

وبدأت الاشتباكات بعد أن حاول أحد لاعبي ضمك الاعتداء على عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد الأمر الذي دفع عبدالرحمن العبود لاعتراضه ودفعه بعيدًا.

وتسبب هذا الدفع في هجوم لاعبي ضمك على عبدالرحمن العبود الذي دخل معهم في مشادة قوية حتى تم إشهار الكارت الأحمر في وجهه.

وانفعل عبدالرحمن العبود بشدة عقب الطرد وحاول الاصطدام مع أكثر من لاعب حتى تدخل حامد البلوي المشرف على الكرة وقام بإخراجه.

سجل الاتحاد هدفين قرب النهاية ليفوز 2-1 على ضمك اليوم الخميس ويقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الغائب منذ 2009.

وانتظر الاتحاد حتى الدقيقة 75 ليسجل فهد المولد بتسديدة من زاوية ضيقة.

وضاعف عبد الرحمن عبود النتيجة بعد أربع دقائق من متابعة لتمريرة رومارينيو العرضية.

وقلص إيميليو زيلايا الفارق لضمك في الوقت المحتسب بدل الضائع، وشهدت الدقائق الأخيرة توترا ليقرر الحكم طرد عبود من الاتحاد ومازن أبو شرارة من ضمك.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة من 22 مباراة متقدما بعشر نقاط على النصر صاحب المركز الثاني الذي يخوض قمة أمام الهلال، بطل آسيا وصاحب المركز الرابع، اليوم.

وتوقف رصيد ضمك عند 36 نقطة بالمركز الخامس.