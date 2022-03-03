مباراة الهلال والنصر.. مشجع نصراوي يعرض مبلغًا ماليًا ضخمًا على أنسيلمو مقابل إصابة لاعب هلالي (فيديو)

قدم أحد رجال الأعمال المنتمين لنادي النصر السعودي، عرضًا ماليًا ضخمًا للاعب الفريق البرازيلي أنسيلمو، حال تسببه في إصابة أي لاعب من الهلال إصابة قوية.

ويتجدد الصراع بين الغريمين الهلال حامل اللقب والنصر في مباراة قمة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس، لكن هذه المباراة ستمثل على الأرجح الفرصة الأخيرة للحاق بالصدارة.

وفي فيدو متداول بين الجماهير عبر موقع ”تويتر“ عرض أحد المنتمين لنادي النصر مبلغًا ماليًا كبيرًا على أنسيلمو في حال إن تسبب بإصابة لاعب هلالي اليوم.

وقال المشجع النصراوي –الذي كان يمسك مبلغًا ماليًا كبيرًا في يده- في الفيديو المتداول: ”يا أنسيلمو.. أنا مثل الريس هدية مني لك أبغاها في المفصل أو في الرباط.. عندك الموضوع“.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 44 نقطة من 22 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن الهلال رابع الترتيب الذي خاض 19 مباراة فقط.

ولعب الهلال ضد النصر في دور الثمانية لكأس الملك قبل حوالي أسبوعين، وانتصر الأول 2-1 بفضل ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وأعلنت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي، في رسالة لتحليل الأداء عبر تويتر، أن الحكم أخطأ في احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها الهلال هدف الانتصار قبل عشر دقائق من النهاية.

وعاد الهلال إلى الطريق الصحيح بعد إقالة المدرب ليوناردو جارديم الشهر الماضي، وتعيين مدربه السابق المخضرم رامون دياز.

واستهل دياز مسيرته هذه المرة بالانتصار 5-0 على الشباب في الدوري، ثم أطاح بالنصر من كأس الملك، قبل أن ينتصر 2-0 على الحزم في الدوري يوم السبت الماضي.

وكان النصر قد بدأ سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري بالتفوق 2-0 على الهلال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتوقفت بالخسارة 0-3 أمام الاتحاد الشهر الماضي.

لكن النصر تعافى سريعا وفاز في آخر جولتين على الباطن وأبها وسيتمسك بآمال المنافسة على اللقب.

ويملك العملاقان قوة هجومية هائلة، بوجود أوديون إيجالو مهاجم الهلال، وأندرسون تاليسكا لاعب النصر، ويتساوى اللاعبان مع البرازيلي رومارينيو من الاتحاد في صدارة الهدافين برصيد 14 هدفا لكل منهم.

وتلقى النصر دفعة أيضاً بعودة فينسن أبو بكر، الفائز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية الشهر الماضي مع الكاميرون، إلى مستواه حيث سجل هدفي الفوز 2-1 على أبها يوم السبت الماضي.

وسيفتقد النصر الظهير الأيمن سلطان الغنام بسبب إصابة في القدم، ويعاني الهلال من أمر مشابه بإصابة الظهير الأيمن محمد البريك أيضاً.

وستختتم هذه الجولة عندما يلعب الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 43 نقطة ضد الباطن صاحب المركز 13 يوم السبت المقبل.