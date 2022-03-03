تقارير: الإمارات قدمت عرضا لشراء حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تقديم عرض لشراء حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإيطالي يبلغ 35 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما ترغب المملكة العربية السعودية في تجديد عقد تنظيم كأس السوبر الإيطالي وتناقش تنظيم النسخة الثالثة والأخيرة في العقد السابق.

وحسب موقع (Calcio e Finanza) الإيطالي فإن العرض الإماراتي القادم من أبو ظبي بوساطة من فابيو دي سانتيس سيون على طاولة لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي.

كما ترغب الرابطة في البحث عن حلول لمشكلة النقل التلفزيوني للدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وتتفاوض من أجل تجديد العقد مع قناة ”بي إن سبورتس“ القطرية والتي كانت تملك الحقوق مقابل 112 مليون يورو في الموسم.

وأكد الموقع أن المملكة العربية السعودية تناقش مسألة تنظيم كأس السوبر الإيطالي لموسم 2022-2023 وهي النسخة الأخيرة في العقد مع الاتحاد الإيطالي البالغ 3 سنوات حيث نظمت السعودية نسختين 2018 و2019 وشهدت فوز يوفنتوس ولاتسيو باللقبين.

الأوكراني روسلان مالينوفيسكي لاعب أتالانتا يدعم بلاده بعد تسجيله هدفا في شباك أولمبياكوس خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي pic.twitter.com/FEDiWCl5TO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

ومن المحتمل أن يشهد كأس السوبر الإيطالي تغييرات في الموسم القادم بمشاركة 4 أندية على غرار كأس السوبر الإسباني بعدما اقتصر الأمر في السابق على مواجهة بين حامل لقب الدوري الإيطالي وحامل لقب كأس إيطاليا أو وصيفه في حال فوز فريق بالثنائية.

واقترحت وزارة الترفيه في السعودية تجديد عقد تنظيم كأس السوبر الإيطالي والذي يمنح أكثر من 7،5 مليون يورو للمقابلة الواحدة تذهب 90 % منها للناديين المشاركين، ولم ترد رابطة الدوري الإيطالي على المقترح السعودي في انتظار حسم قضية تسويق الدوري الإيطالي.

وحسب الموقع الإيطالي ”contropiedeazzurro“ فإن رابطة الدوري الإيطالي تواجه مشكلة تسويق لقاءات الدوري في الشرق الأوسط لكون قناة ”بي إن سبورتس“ القطرية غير متحمسة لدفع مبالغ مالية مقابل الحقوق التلفزيونية في ظل تنظيم قطر لكأس العالم 2022 في نهاية السنة الحالية.

وأكد الموقع أن القناة القطرية قد تقترح مبالغ أقل من العقد السابق الخاص بالسنوات الثلاثة الماضية، كما يفرض على رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أن تأخذ في الاعتبار التوازنات الجيوسياسية الجديدة في الخليج وأن تبيع حزم حقوق البث التلفزيوني ليس للمنطقة بأكملها، ولكن لبلدان فردية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.