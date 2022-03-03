رياضة

السعودية تستضيف دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب
تاريخ النشر: 03 مارس 2022 8:21 GMT
تاريخ التحديث: 03 مارس 2022 9:35 GMT

السعودية تستضيف دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

الرياض وجدة والدمام وبريدة تستضيف خمس مجموعات في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

+A -A
المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات لدوري الأبطال في منطقة الغرب بنظام البطولة المجمّعة في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن ”مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب ستقام بنظام التجمع في السعودية، خلال الفترة من السابع إلى الـ27 من أبريل/ نيسان المقبل“.

ويستهل الهلال السعودي حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه في المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم أندية الاستقلال الطاجكي والريان القطري والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.

كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، فيما ستقام المجموعة الثالثة في مدينة جدة بمشاركة فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.

وتقام مباريات المجموعة الرابعة في مدينة بريدة، وتضم أندية سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كلا من السد القطري البطل السابق، والفيصلي السعودي الذي يخوض البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي والوحدات الأردني، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في منطقة الغرب، وذلك خلال الفترة من الثالث إلى الـ10 من فبراير/شباط 2023، حيث تقام مباريات دور الستة عشر في الثالث والرابع من فبراير/شباط، وتقام مباريات دور الثمانية في السابع من الشهر ذاته على أن تجري مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب في العاشر من فبراير/ شباط 2023.

وستقام المباراة النهائية من مباراتي ذهاب وإياب وذلك يومي الـ19 والـ26 من فبراير/ شباط 2023.

وتوج الهلال بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد فوزه 2/0 على بوهانغ الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض أيضا.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجًا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play