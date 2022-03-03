السعودية تستضيف دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة دور المجموعات لدوري الأبطال في منطقة الغرب بنظام البطولة المجمّعة في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

وقال الاتحاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إن ”مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب ستقام بنظام التجمع في السعودية، خلال الفترة من السابع إلى الـ27 من أبريل/ نيسان المقبل“.

🚨 بيان رسمي..

تقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 27 نيسان/أبريل القادم. التفاصيل ⬇️https://t.co/lKyIBHQJpy pic.twitter.com/slDgeW0BQO — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) March 3, 2022

ويستهل الهلال السعودي حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه في المجموعة الأولى التي تقام في الرياض، وتضم أندية الاستقلال الطاجكي والريان القطري والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.

كما تستضيف الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، فيما ستقام المجموعة الثالثة في مدينة جدة بمشاركة فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي والغرافة القطري وآهال التركماني.

وتقام مباريات المجموعة الرابعة في مدينة بريدة، وتضم أندية سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، إلى جانب الفائز من مباراة الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري.

السماح بإشراك 6 لاعبين أجانب بالتشكيلة الأساسية في دوري أبطال آسيا https://t.co/NKZEfoIDEs pic.twitter.com/QGytrsKnnH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة، حيث تضم المجموعة كلا من السد القطري البطل السابق، والفيصلي السعودي الذي يخوض البطولة للمرة الأولى بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي والوحدات الأردني، والفائز من مباراة الدور التمهيدي بين بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي.

وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في منطقة الغرب، وذلك خلال الفترة من الثالث إلى الـ10 من فبراير/شباط 2023، حيث تقام مباريات دور الستة عشر في الثالث والرابع من فبراير/شباط، وتقام مباريات دور الثمانية في السابع من الشهر ذاته على أن تجري مباراة الدور قبل النهائي لمنطقة الغرب في العاشر من فبراير/ شباط 2023.

وستقام المباراة النهائية من مباراتي ذهاب وإياب وذلك يومي الـ19 والـ26 من فبراير/ شباط 2023.

إحصائية: الهلال يتربع على صدارة أندية دوري أبطال آسيا الأغلى قيمة بـ299 مليون ريال https://t.co/mUMYdq0Okv pic.twitter.com/x0Ceol85Hq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) January 18, 2022

وتوج الهلال بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد فوزه 2/0 على بوهانغ الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض أيضا.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجًا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.