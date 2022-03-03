الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (مرسول بارك) لمتابعة لقاء ديربي العاصمة السعودية الرياض بين النصر وضيفه الهلال في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق الجولة اليوم الخميس بمواجهة الاتحاد ضد ضمك ثم يلعب النصر ضد الهلال، وتستكمل الجولة غداً الجمعة بثلاث مواجهات، الأولى تجمع بين أبها والطائي، كما يستضيف التعاون منافسه الفتح، ويخرج الاتفاق لمواجهة الأهلي.

ويسدل الستار على هذه الجولة بعد غدٍ السبت بثلاث مواجهات أيضا تجمع بين الفيصلي والحزم، كما يلعب الرائد ضد الفيحاء، ويلتقي الشباب منافسه الباطن.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة النصر ضد الهلال في ديربي الرياض:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة، على ملعب (مرسول بارك).

وتنقل المباراة عبر قناة SSC1 في السعودية بصوت المعلق فهد العتيبي.

دائرة الحكام: الحكم مصطفى غربال استمر في قراره الخاطئ باحتساب ركلة جزاء للهلال ضد النصر (فيديو) https://t.co/z3iC9KgkEd pic.twitter.com/UCH6lp0wQj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة ، وفاز الفريق في 14 مباراة وتعادل مرتين وتلقى 6 خسائر.

وسجل النصر 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، ويعد هداف الفريق اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا برصيد 14 هدفا.

ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 19 مباراة وله 3 مؤجلات، وحقق الفريق 10 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى خسارتين.

وسجل الهلال 36 هدفا وتلقى 20 هدفا، ويبقى هداف الهلال بالدوري اللاعب المالي موسى ماريغا برصيد 9 أهداف، بينما يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري النيجيري أوديون إيغالو برصيد 14 هدفا ولكنه أحرز هدفين فقط مع الهلال بالدوري.

وتقابل الفريقان يوم الـ21 من فبراير الماضي، وفاز الهلال بنتيجة 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

"خلاط سالم الدوسري" يثير الجدل في مباراة النصر والهلال (فيديو) https://t.co/mLtdheATa8 pic.twitter.com/Rm9ncLkI7i — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022



أجواء مشتعلة

تبدو الأجواء مشتعلة قبل قمة ديربي الرياض خاصة أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين شهدت تقليد احتفال اللاعب سالم الدوسري جناح الهلال من جانب البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بشكل ساخر.

ورد الدوسري بتكرار نفس الاحتفال الشهير (الخلاط) كما قلد نفس الاحتفال اللاعب علي البليهي وهي الأجواء التي تفرض مواجهة مثيرة بعد 10 أيام فقط من لقاء الكأس.

النصر.. والضربة المزدوجة

يبحث النصر عن الفوز لتوجيه ضربة مزدوجة للهلال، أولاهما: الثأر من خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين، والثانية: إبعاد الهلال بعض الشيء عن صراع القمة خاصة أن الفارق بين الهلال والاتحاد المتصدر 14 نقطة، ولعب الاتحاد مباراتين إضافيتين بالمقارنة مع الهلال وبالتالي تعني الخسارة تراجعا جديدا للهلال.

ويسعى المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو لتحقيق النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره بعد الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين.

أحداث ساخنة بعد مباراة النصر والهلال.. احتفال علي البليهي وغضب عارم من تاليسكا (فيديو) https://t.co/0FOhUem78N pic.twitter.com/BTPnffHczf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 21, 2022

ويغيب عن الفريق اللاعب سلطان الغنام للإصابة، ويعتمد النصر على تشكيلة تضم حارس المرمى وليد عبدالله، وأمامه رباعي خط الدفاع فونيس موري وعبدالإله العمري وعلي لاجامي ومنصور الشمري.

ويقود خط الوسط أنسيلمو وبجواره عبدالله الخيبري وأمامهما أندرسون تاليسكا وعلى الأطراف جلال الدين مشاريبوف وخالد الغنام بينما يقود الهجوم فينسنت أبوبكر.

الهلال.. ومواصلة الانتفاضة

يراهن الهلال مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز على مواصلة الانتفاضة بعدما حقق الفريق 3 انتصارات متتالية بالفوز على الشباب بنتيجة 5/0 وعلى الحزم بنتيجة 2/0 في الدوري والتغلب على النصر بنتيجة 2/1 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويغيب عن الهلال الثلاثي عبدالله عطيف ومحمد البريك وناصر الدوسري، ويعتمد دياز على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف، وأمامه رباعي خط الدفاع علي البليهي وجانج هيون سو وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني.

#الهلال السعودي يشكو الثنائي تاليسكا وأبوبكر لاعبا #النصر للجنة الانضباط بسبب احتفال "الخلط" | التفاصيل 👇👇https://t.co/81ZP9anok5 pic.twitter.com/o0EvNCfl8K — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2022

ويقود خط الوسط غوستافو كويلار وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف سالم الدوسري وماتيوس بيريرا مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة الديربي دائما خارج أي توقعات أو حسابات وليس لها علاقة على الإطلاق باللقاءات السابقة.

وأشار إلى أن خسارة الكأس ستعطي لاعبي النصر دوافع قوية للثأر من الهلال، كما أنها ستعطي بعض الثقة للهلال بعد التفوق ،قبل 10 أيام فقط، في مباراة الكأس.

وتوقع أنور مواجهة خاصة بين تاليسكا ودفاع الهلال؛ لأن تاليسكا لاعب موهوب وسيكون هناك توتر إذا لجأ لاستفزاز منافسيه.