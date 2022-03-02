الإعلامي السعودي طارق الحماد ينضم لقنوات بي ان سبورتس القطرية

انضم الإعلامي الرياضي السعودي، طارق الحماد، مقدم البرامج بالقنوات الرياضية السعودية، لقنوات بي ان سبورتس الرياضية القطرية.

وبارك إعلاميون سعوديون، لطارق الحماد، انضمامه لبي ان سبورتس، التي تستعد مم الآن لتغطية كأس العالم قطر 2022، والتي بنسبة كبيرة ستشهد تواجد المنتخب السعودي.

وانسحب كل الإعلاميين والمحللين السعوديين من قنوات بي ان سبورتس إبان الأزمة الخليجية وقطع العلاقات بين البلدين، قبل أن تبدأ مرحلة جديدة على المستوى السياسي تبعها عودة الإعلاميين السعوديين للعمل مع بي ان سبورتس.

وطالما ضمت بي ان سبورتس نجوم سعوديين كثر كان من أبرزهم سامي الجابر ونواف التمياط وفهد العتيبي.

وغرد وليد الفراج :“ اخي الغالي والمذيع النجم طارق الحماد انطلق نحو مساحة جديدة وتجربة مختلفة بأتفاقه مع شبكة الرياضية.. طارق مذيع لدية تجربة عريضة ومتنوعة وجرب الكثير من زوايا العمل الاعلامي .. الله يوفقك يا مبدع وكسبت القناة مذيع ثقيل ماهو اي مذيع“.

بينما غرد غانم القحطاني :“ اليوم وقع الزميل طارق الحماد مع شبكة قنوات الرياضية في الدوحة“.

وتابع :“الف مليون مبروك ( ابو زياد ) وانت مكسب في اي جهة وخبرة كبيرة في العمل التلفزيوني ووجودك خير تمثيل للإعلام السعودي الرياضي قبل نهائيات كأس العالم في قطر 2022، الله يوفقك وضربة معلم منهم استقطابك“.