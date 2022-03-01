نادي الهلال يشكو تاليسكا وأبوبكر للجنة الانضباط بسبب احتفال "الخلط"

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الهلال تقدمت يوم 25 فبراير الماضي بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعبي النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبوبكر.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“، عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادرها، إن ”الشكوى جاءت بسبب احتفالية تاليسكا أمام الجمهور ومحاولة الاستفزاز، وللحركة المشينة التي قام بها أبوبكر، وفقا لنص الشكوى التي رفعها الهلال“.

وكان البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب وسط النصر، احتفل بطريقة ساخرة بهدفه الأول في ديربي الرياض أمام الهلال، الذي جمع الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل البرازيلي هدفه في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليسرى بأقدام الكاميروني فينسنت أبوبكر، حولها برأسية في الشباك.

وعقب تأكد حكم المباراة الجزائري مصطفى غربال، من صحة الهدف، توجه تاليسكا إلى الجمهور مشيرا بيديه بإشارة ”الخلط“ الذي احتفل بها سالم الدوسري؛ جناح أيسر الزعيم، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما نقلت الصحيفة عن القانوني الدولي يعقوب المطير، بأنه ”وفق نص المادة 58 من اللائحة، ”إيقاف مباراتين“ وغرامة مالية 10000ريال، لكل لاعب يتسبب بإثارة الجماهير بالفعل أو القول أو الإشارة، وتحديدا عندما يتوجه اللاعب إلى مكان تواجد جمهور الفريق المنافس.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي بعد أيام من مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي شهدت تفوق الهلال 2/1، وجدلا تحكيميا واسعا.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث فاز النصر 2/0 في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وهي النتيجة نفسها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 51 نقطة من 21 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني، وحصد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك الشباب 40 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، ولعب الهلال 19 مباراة حصد منها 37 نقطة، ويحتل المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر، والاتحاد، والرائد، والأهلي، في الدوري السعودي، والشباب في نصف نهائي، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الهلال في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع الريان القطري، واستقلال دوشنبة من طاجيكستان و(الفائز من مباراة الشارقة الإماراتي، والزوراء العراقي).