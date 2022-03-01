الهلال يعلن جاهزية سلمان الفرج لمواجهة النصر في الدوري السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي جاهزية سلمان الفرج، نجم الفريق، للمشاركة في المباراة المقبلة أمام النصر، في الدوري السعودي، بعدما كان هناك شكوك بشأن معاناته من وعكة صحية.

وأكد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن الفرج شارك في التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الثلاثاء، بشكل طبيعي.

وكان ”الفرج“، قد أثار قلق جماهير الزعيم وذلك بعد أن تعرّض لإصابة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، خلال اليومين الماضيين.

وكشف وقتها برنامج ”الحصاد الرياضي“ أن سلمان الفرج تعرّض لالتهابات في الصدر، وتم وضعه على أنبوبة “أكسجين”، بعد تدهور حالته خلال مران الفريق، إذ عانى نجم الزعيم من أزمة تنفس حادة.

وكان شقيق سلمان الفرج قد نشر مقطع فيديو للاعب من داخل المستشفى، يوم الأحد، قبل أيام من مواجهة الزعيم والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر ”الفرج“ في مقطع الفيديو القصير وهو يرتدي جهاز التنفس، ويضع المحاليل في يده، دون أن يتكلم، وكتب شقيقه: ”ألف سلامة ما تشوف شر“.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي بعد أيام من مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي شهدت تفوق الهلال 2/1، وجدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث فاز النصر 2/0 في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وهي النتيجة نفسها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 51 نقطة من 21 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني، وحصد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك الشباب 40 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، ولعب الهلال 19 مباراة حصد منها 37 نقطة، ويحتل المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر، والاتحاد، والرائد، والأهلي، في الدوري السعودي، والشباب في نصف نهائي، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الهلال في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع الريان القطري، واستقلال دوشنبة من طاجيكستان و(الفائز من مباراة الشارقة، الإماراتي، والزوراء العراقي).