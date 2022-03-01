تطورات إصابة إيغور كورنادو نجم نادي الاتحاد السعودي

نشر البرازيلي إيغور كورنادو، نجم نادي الاتحاد السعودي، عبر حسابه الرسمي بتطبيق ”إنستغرام“، صورة له أثناء حصوله على حقنة في ركبتيه وعليها عبارة ”PRP effect“.

وأثار البرازيلي كورنادو، قلق جماهير الاتحاد بعد نقله إلى أحد المستشفيات في مدينة جدة، وقد بدت ركبتاه في وضع غير مطمئن بالصورة التي نشرها.

من جانبه، أوضح الإعلامي منار شاهين، والقريب من إدارة نادي الاتحاد، عبر حسابه على ”تويتر“ تفاصيل الصورة التي نشرها اللاعب، قائلا إن ”كورنادو اتجه لعلاج إصابته بحق البلازما للاستشفاء سريعًا من الإصابة“.

🔴 ايغور كورنادو يتجه لعلاج إصابته بحق البلازما 💔 للاستشفاء سريعًا من الاصابة ..#الاتحاد pic.twitter.com/QvWguFJanc — منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) March 1, 2022

وأصيب كورنادو البالغ 28 عاما، بتمدد في الرباط الجانبي للركبة، ليغيب عن مباريات الاتحاد منذ مطلع شهر يناير الماضي.

وتساءلت الجماهير الاتحادية عن معنى العبارة التي كتبها كورنادو على الصورة.

وبالبحث عن معنى“PRP“، تبين أن كورنادو حصل على جرعات من ”البلازما الغنية بالصفائح الدموية“.

ونشر كورنادو لجماهير الاتحاد، عبر حسابه بعد غياب طويل بسبب الإصابة، قائلا: “لقد أعطيتكم 110% وأعدكم أن أعطي 120% من طاقتي عندما أعود، أنا أفعل ما بوسعي من أجل العودة في أقرب وقت ممكن”.

وتابع: “أنا أفتقد كرة القدم كثيرا وجماهير الاتحاد، أراكم قريبا إن شاء الله”، كما وجه شكره لرئيس الاتحاد ونائبه، أنمار الحائلي وكعكي، حيث قال لهم: “شكرا لكم على وقوفكم معي في هذه اللحظات التي لم تكن سهلة”.

وانضم كورنادو لنادي الاتحاد في 2021، وشارك مع الفريق في 12 مباراة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وسجل 4 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة.

وكورنادو شارك مع الاتحاد هذا الموسم في 12 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وظهر كورنادو في تدريبات الاتحاد خلال الأيام الأخيرة، إلا إن الجهاز الفني بقيادة كوزمين كونترا قرر استبعاده من مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، يوم السبت.

ويخوض الاتحاد، مباراة أمام ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يقابل الهلال، 8 مارس الجاري.

وفاز الاتحاد بديربي جدة على الأهلي في الجولة السابقة 4-3، وحافظ على الصدارة برصيد 51 نقطة.

أما نادي ضمك فقد فاز على الرائد 3-2، وارتفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.