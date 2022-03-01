رياضة

الصين ضد السعودية وسوريا مع العراق.. الإمارات تستضيف المباراتين الحاسمتين في تصفيات كأس العالم
تاريخ النشر: 01 مارس 2022 13:34 GMT
تاريخ التحديث: 01 مارس 2022 14:50 GMT

الصين ضد السعودية وسوريا مع العراق.. الإمارات تستضيف المباراتين الحاسمتين في تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، دون ذكر أي أسباب للتغيير، أنه تقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مباراتي المنتخبين السوري والصيني في

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المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، دون ذكر أي أسباب للتغيير، أنه تقرر أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مباراتي المنتخبين السوري والصيني في تصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري؛ باعتبارها أرضا محايدة.

وسيلتقي المنتخب الصيني مع نظيره السعودي ضمن المجموعة الآسيوية الثانية في 24 مارس آذار الجاري على استاد الشارقة، بينما تلتقي سوريا مع العراق ضمن المجموعة الأولى في 29 من الشهر الجاري على ملعب راشد في دبي، في مواجهتين حاسمتين بالتصفيات المونديالية.

ونقلت بعض مباريات المنتخب الصيني في تصفيات كأس العالم التي كانت مقررة على أرضه إلى دبي والدوحة والشارقة؛ بسبب قيود الحجر الصحي المطبقة في الصين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في ديسمبر كانون الأول الماضي أن المنتخب السوري سيخوض مبارياته المقررة على أرضه في تصفيات كأس العالم على ملاعب محايدة.

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