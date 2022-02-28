عبدالله الشمري حارس أبها يعتذر لجمهور النصر عن حركة "الخلط".. ويوضح سبب ردة فعله (فيديو)

حرص عبدالله الشمري، حارس مرمى فريق نادي أبها، على تقديم الاعتذار لجماهير النصر، عن اللقطة التي أثارت جدلا في مواجهة الفريقين، بالدوري السعودي.

وكان النصر حقق الفوز على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الـ22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستفز الشمري، لاعبي نادي النصر، بعد تسجيلهم هدف الفوز في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، وبعد احتفال لاعبي ”العالمي“ بهدف الفوز بالوقت القاتل، توجه الشمري إليهم وقام بالإشارة إلى لاعبي النصر بطريقة ”الخلط“ المعروف بها سالم الدوسري نجم نادي الهلال، والذي احتفل بها بعد تسجيله هدف فوز فريقه على النصر بربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

"خاص" عبدالله الشمري حارس أبها الحالي وحارس النصر سابقاً وحركة الخلطة في مباراة النصر وأبها: • اعتذر لجماهير النصر عما حدث

• والنصر بيتي الأول

• وهذه الحركة ردة فعل على بعض اللاعبين وعلي لاجامي لشتمهم والديني pic.twitter.com/lQzmAYYaD8 — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) February 27, 2022

وأوضح الشمري، والذي كان لاعبا سابقا في النصر، في تصريحات مصورة له ”النصر باق في قلبي وفي عيني وعلى رأسي، ووصلني كلام من لاعبي النصر وعلى رأسهم علي لاجامي وهم يسبون أمي وأهلي وكانت ردة فعل فقط لا غير وأعتذر للجماهير، ووصلني للأسف سباب غير طبيعي للأسف ولا أقدر أقوله“.

يذكر أن صحيفة ”الرياضية“ كشفت عن اعتراض نادي النصر رسميّا على مواجهة الهلال في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهي المباراة التي من المفترض أن تُلعب مساء الخميس المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض.

والفريقان حققا الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ليواصلا، بجانب الشباب، مطاردة الاتحاد متصدر جدول الترتيب، والذي عزز صدارته بالفوز على الأهلي، ولذا تُعد المواجهة المقبلة حاسمة لآمالهما في المنافسة على اللقب.

عبدالله الشمري حارس أبها يستفز لاعبي النصر بحركة "الخلط" (فيديو) https://t.co/RLuvBWIc7B pic.twitter.com/utwXwAhhGL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 26, 2022

والهلال مؤجل له 3 مباريات بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وهي أمام الاتحاد والفيحاء والاتفاق، وقد تم تحديد واحدة منها وهي التي أمام المتصدر، إذ ستقام يوم الـ8 من مارس المقبل.

وتضمن خطاب النصر اعتراضًا على مواجهة الهلال المقبلة، إذ ترى الإدارة أنه ليس منطقيّا أن يواجه الفريق جاره مرتين في الدوري السعودي دون أن تُلعب أي مباراة بين الاتحاد والهلال، لكن هذا الاعتراض لن يمنع بالطبع مِن إقامة اللقاء المقبل بين الفريقين.

يشار إلى أن مباراة الهلال والاتحاد ضمن الدور الأول من الدوري السعودي كان من المفترض أن تقام في ديسمبر الماضي خلال فترة توقف البطولة لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب، لكن العميد رفض اللعب لتواجد عدد من لاعبيه مع الأخضر ما دعا لجنة المسابقات لتأجيلها إلى مارس المقبل.