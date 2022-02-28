النصر يطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الاتحاد والهلال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، طالبت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتحديد مواعيد المباريات المؤجلة للأندية المتنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الاثنين، فإن مطالبة النصر جاءت من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما أرسلت الإدارة خطابًا رسميًّا يتضمن اعتراضًا على لعبهم وجارهم الهلال مواجهتين قبل أن يلعب الاتحاد والهلال أيًا من مواجهات الدورين الأول والثاني.

وكان نادي الاتحاد رفض خوض مواجهته أمام الهلال في ديسمبر الماضي أثناء فترة التوقف ومشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة ”كأس العرب“، التي أقيمت في قطر.

وكانت لجنة المسابقات حددت في وقت سابق موعد المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بين الهلال والاتحاد في الرياض الثلاثاء 8 مارس المقبل، فيما لم تحدد بعد اللجنة مؤجلتي الهلال أمام الاتفاق والفيحاء.

ومن المقرر أن يستضيف النصر منافسه التقليدي الهلال، يوم الخميس المقبل، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، في ديربي الرياض، بعد أيام من تفوق الهلال 2/1 في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

شقيق تاليسكا عن مباراة الهلال والنصر بكأس خادم الحرمين: أكبر سرقة في التاريخ (صورة) https://t.co/iWopLNonp9 pic.twitter.com/HtphjjwxFc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

وحقق النصر فوزا صعبا ومتأخرا بنتيجة 2/1 على أبها على ملعب ”مرسول بارك“، يوم السبت، حيث سجل فينسيت أبو بكر هدفين في الدقيقتين الـ 37 و90+7، في حين سجل أوروس ماتيتش هدف أبها الوحيد في الدقيقة الـ 69، وأضاع زميله ميتشيل تي فريدي ضربة جزاء في الدقيقة الـ 83.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث حقق النصر الفوز 2/0 في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وحقق الهلال الفوز في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وبذات النتيجة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

في حين فاز النصر على الهلال 2/0 في مباراة الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ20 من الدوري السعودي على ملعب الجوهرة المشعة قبل أيام قد أقيمت بغياب الجماهير، عقوبة من لجنة الانضباط على العميد.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 51 نقطة من 21 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني وحصد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك الشباب 40 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث. ولعب الهلال 19 مباراة حصد منها 37 نقطة ويحتل المركز الرابع.

وبعد مواجهة النصر من المقرر أن يستضيف الهلال منافسه الاتحاد يوم 8 مارس في قمة مباريات الجولة الـ12 (مؤجلة).

وكان آخر تتويج للاتحاد بلقب الدوري السعودي موسم 2008/2009، علما أن الهلال نال اللقب في الموسمين الماضيين، وهو البطل التاريخي برصيد 17 لقبا مقابل 8 ألقاب للاتحاد.