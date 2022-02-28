تقرير: إدارة الأهلي السعودي تنتظر رد أحد المدربين لإعلان إقالة هاسي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، تنتظر رد أحد المدربين الذين دخلت في مفاوضات معهم، تمهيدًا لفسخ عقد الألباني بيسنيك هاسي، مدرب الفريق الأول.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن إدارة النادي الأهلي اتخذت أمس الأول قرارا بعدم استمرار المدرب الألباني عقب نهاية لقاء الاتحاد الأخير في ”ديربي جدة“، ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والذي خسره الأهلي (3-4).

وقالت الصحيفة إن عدم التوقيع مع بديل بشكل رسمي هو السبب في بقاء هاسي مع الفريق، إذ سيقود لقاء الفريق المقبل أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ 23 دوريًّا، في حال لم يتم التوقيع مع مدرب آخر خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن الإدارة لم تبلغ المدرب حتى الآن بالرحيل، أو نيتهم الاستغناء عنه، كونه ما زال مشرفًا على الفريق الأول.

وكانت الإدارة عقدت اجتماعات في الأيام الماضية لحسم مصير هاسي بسبب سوء نتائج الفريق، إذ احتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي، كما ودع مبكرًا كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

ماجد النفيعي عن إمكانية إقالة هاسي: سيكون هناك تغيير كبير بالأهلي ونبني للموسم المقبل (فيديو) https://t.co/ElrKVDFJbz pic.twitter.com/bkxxx0a6li — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وكان الألباني هاسي انتقد الأداء التحكيمي بعد الخسارة التي مُني بها الفريق أمام الاتحاد، مشيراً إلى أن فريقه بدأ المباراة بشكل جيد إلا أنه دافع بصورة سيئة ومنح منافسه الفرص للتسجيل في شباكه، منوهاً إلى أن قرارات الحكم أثرت على فريقه.

وتولى هاسي البالغ 51 عاما تدريب النادي الأهلي في 2021، قادما من نادي الرائد، كما تولى تدريب عدد من الأندية الأوروبية مثل: رويال آندرلخت، وليغيا وارسو، وأولمبياكوس.

الأهلي السعودي تحت قيادة هاسي لعب 22 مباراة في الدوري لم يفز سوى في 5 وتعادل في 10 وخسر 7 مباريات، وقد سجل لاعبوه 28 هدفًا واستقبلوا 30.

”الراقي“ يتواجد في المركز التاسع حاليًا برصيد 25 نقطة ويبتعد عن المربع الذهبي بـ12 نقطة، مع بقاء 3 مباريات مؤجلة للهلال صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

الأهلي يواجه الاتفاق صاحب المركز الـ14 برصيد 20 نقطة في الجولة المقبلة، والخسارة حال حدثت ستُدخل الفريق في دوامة المنافسة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.