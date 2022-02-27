تطورات حالة سلمان الفرج الصحية

كشفت تقارير إعلامية سعودية عن تطورات الحالة الصحية للاعب سلمان الفرج نجم نادي الهلال السعودي، بعد أن أثار القلق بفيديو له وهو في المستشفى.

وأثار سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال السعودي، قلق جماهير الزعيم وذلك بعد أن تعرّض لإصابة نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف برنامج ”الحصاد الرياضي“ أن سلمان الفرج تعرّض لالتهابات في الصدر وتم وضعه على أنبوبة “أكسجين”، بعد تدهور حالته خلال مران الفريق، مساء اليوم، إذ يعاني نجم الزعيم من أزمة تنفس حادة.

وأشار البرنامج إلى أن مصير مشاركة سلمان الفرج من عدمها أمام النصر سيتم تحديده، غدًا الإثنين، بناءً على نتائج التحاليل وصور الأشعة.

شقيق سلمان الفرج ينشر مقطع فيديو له من داخل المستشفى https://t.co/hwHT5kIu46 pic.twitter.com/YUX1hXvUrf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 27, 2022

وكان شقيق سلمان الفرج لاعب وسط نادي الهلال، والمنتخب السعودي، قد نشر مقطع فيديو للاعب من داخل المستشفى، اليوم الأحد، قبل أيام من مواجهة الزعيم والنصر في الدوري السعودي للمحترفين.

وظهر ”الفرج“ في مقطع الفيديو القصير وهو يرتدي جهاز التنفس، ويضع المحاليل في يده، دون أن يتكلم، وكتب شقيق سلمان الفرج: ”ألف سلامة ما تشوف شر“.

ويستعد الهلال لمواجهة النصر، يوم الخميس المقبل، على ملعب مرسول بارك في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي مواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي بعد أيام من مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي شهدت تفوق الهلال 2/1، وجدلًا تحكيميًا واسعًا بسبب قرارات الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وسيواجه النصر منافسه الهلال للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث فاز النصر 2/0 في مباراة الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 2/1، وهي النتيجة نفسها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وفي رصيده 51 نقطة من 21 مباراة، ويأتي النصر في المركز الثاني، وحصد 44 نقطة من 22 مباراة، بينما يملك الشباب 40 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، ولعب الهلال 19 مباراة حصد منها 37 نقطة، ويحتل المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع النصر والاتحاد والرائد والأهلي، في الدوري السعودي، والشباب في نصف نهائي، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الهلال في المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب مع الريان القطري، واستقلال دوشنبه من طاجيكستان و(الفائز من مباراة الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي).